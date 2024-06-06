شرح whatsapp communities | أهم مميزات مجتمعات واتس اب وطريقة التشغيل

هل سمعت عن whatsapp communities الميزة الجديدة التي أطلقها الواتساب، لم يتوقف تطبيق الواتس آب في تقديم مزايا متطورة للمستخدمين وكان اهم هذه التطورات هي مجتمعات الواتساب التي تتيح تجميع كافة المجموعات في مكان واحد وتوفير فرصة المناقشة الجماعية بين أعضاء هذه المجموعات، ليس هذا كل الأمر ولكن هناك المزيد لنعرفه عن whatsapp communities، هيا بنا نستكشف هذه الميزة معًا.

إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا، فمن المؤكد أنك تستخدم أحد وسائل التواصل الاجتماعي المشهورة لزيادة الوعي بعلامتك التجارية وإجراء تفاعلات مع جمهورك المستهدف لبناء ثقة وعلاقة قوية، وكذلك إذا كنت تدير شركة بها عدد كبير من الأقسام ولكل قسم مجموعته الخاصة على الواتساب، فقد تحتاج إلى توسيع دائرة المناقشة وتجميع هذه المجموعات في مكان واحد، حسنًا هذا ما تفعله whatsapp communities مجتمعات الواتساب.

مجتمعات الواتساب – whatsapp communities

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whatsapp communities هي إحدى الميزات الموجودة في تطبيق الواتساب والتي تتيح للمستخدمين إضافة المجموعات المشتركة بسهولة إلى مجموعات أكبر، كما انه يمكنك إنشاء مجتمعات مختلفة كالمجتمعات العائلية، ومجتمعات العمل، والتسويق وغيرها من المجتمعات المختلفة التي يمكنها أن تضم عدد كبير من المجموعات داخل الواتساب.

تشبه مجتمعات الواتساب المنتديات بشكل كبير، حيث يتم من خلالها مناقشة موضوعات مختلفة ينضم إليه المستخدمون ويمكنهم إجراء المناقشات المختلفة، مثلها مثل المجموعات؛ تحتوي whatsapp communities على صورة ملف شخصي خاصة بها، ووصف مختصر، ورابط مميز يمكن من خلاله دعوة الأشخاص إليها.

كيف تعمل whatsapp communities ؟

باستخدام مجتمعات الواتساب، لديك القدرة على إدارة وجمع جميع مجموعاتك في مكان واحد وهو whatsapp communities كما يمكنك إنشاء 100 مجموعة كحد أقصى وإجمالي 2000 مستخدم لكل مجتمع، يقوم المسؤولون بإنشاء وإدارة المجتمعات على واتساب، ويمكنهم اختيار المجموعات التي سيتكون منها المجتمع إما عن طريق إنشاء مجموعات جديدة أو دمج المجموعات الموجودة بالفعل، كما يمكنهم إزالة المجموعات أو الأفراد من المجتمع بالكامل، وكذلك يمكن للمسؤولين التحكم في الرسائل وحذف الرسائل غير المرغوب فيها.

يمكن أيضًا للأعضاء داخل المجتمعات المشاركة في المكالمات الصوتية، وذلك لعدد أعضاء يصل إلى 35 عضوًا في المرة الواحدة، ومشاركة الملفات كبيرة الحجم التي قد يصل حجمها إلى 2 جيجابايت، كما يمكنهم الرد على الرسائل، وإنشاء استطلاعات للرأي.

أنواع المستخدمين في whatsapp communities

المسؤولون عن إنشاء المجتمعات وإدارتها، ولديهم الصلاحية أيضًا للإشراف على جميع مجموعات مجتمع الواتساب.

الأعضاء وهم الأشخاص المشتركين في whatsapp communities ولكن ليس لديهم صلاحيات في التحم أو إدارة المجتمعات.

ما هي مميزات مجتمعات الواتساب؟

تساعد في بناء العلامة التجارية حيث يمكن للشركات بناء وتعزيز ظهور علامتها التجارية بسرعة من خلال whatsapp communities، وخاصة مع وجود أكثر من 5 ملايين شركة تستخدم WhatsApp Business على مستوى العالم، يعد وجود مجموعة كبيرة من المستخدمين في مجتمع واتساب واحد خاص بأحدج العلامات التجارية أحد أهم أسباب نجاحها والثقة وبناء سمعتها. الاطلاع على الأحداث المختلفة والمشاركة في مجتمعات الواتساب في مختلف الموضعات وهذا يساعدهم على التفاعل والتعرف على المزيد من الأشخاص والتحدث مع المجموعات المختلفة، كما يمكن للمستخدمين الخروج من المجموعات في أي وقت يريدون. تساعد whatsapp communities في تجميع مجموعات الواتساب المتشابهة والمشتكرة في موضوعات معينة في مكان واحد، بحيث يتم تجميع هذه المجموعات إلى مجتمع واحد يخدم نفس الغرض. يمكن لجميع الأعضاء داخل مجتمعات الواتساب الاطلاع على أخر الأخبار والأحداث حيث يمكن للمسؤولين إشعار ما يصل إلى 1000 عضو في نفس الوقت بشأن الأحداث الهامة وهذا يضمن أن كل فرد داخل whatsapp communities سيكون على تواصل تام بكل ما يحدث فور حدوثه والإشعار به. هناك ميزة هامة للغاية في مجتمعات الواتساب وهي تشفير المحادثات وخصوصية الأرقام، حيث تتيح إمكانية تشفير المحادثة بين شخصين، بالإضافة إلى ذلك، يكون رقم الهاتف مخفي عن جميع أعضاء المجتمع باستثناء المسؤولون وأعضاء المجموعة الواحدة، وهذه فائدة كبيرة لمنع الأشخاص الذين لا تعرفهم من التواصل معك أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها.

الفرق بين whatsapp communities ومجموعات الواتساب

‍ تسمح whatsapp communities للمسؤولين بتقسيم 50 مجموعة داخل مجتمع الواتساب، مما يعني أنه يمكن أن يصل عدد الأعضاء إلى 5000 عضو، بينما تسمح المجموعات للمسؤول عن المجموعة بأن يكون لديه 1024 عضو فقط.

داخل مجتمعات واتس اب يمكن للاعضاء إجراء محادثات والرد على الرسائل ، ولكن ليس هذا ما يحدث تمامًا في whatsapp communities حيث يمكن للمسؤولين فقط إرسال رسائل داخل مجموعة الإعلانات ويمكن للأعضاء مشاهدتها فقط ولكن لا يمكنهم الرد عليها.

كما يمكن لأعضاء نفس المجموعة الاطلاع على أرقام هواتفق الأعضاء الأخرين، ولكن داخل مجتمعات الواتساب هناك مزيد من الخصوصية المتعلقة بأرقام الهاتف حيث يمكن للمستخدمين اختيار الحفاظ على خصوصية أرقامهم عن جميع الأعضاء داخل المجتمع، وهذا يعني أن المسؤولين فقط هم من يمكنهم عرض أرقام هواتفهم.

خطوات إنشاء مجتمع واتساب

يمكن إنشاء whatsapp communities على تطبيق الواتساب للهواتف الأندرويد والأيفون، كما يمكن إنشاؤه كذلك على الويب أو سطح المكتب، ولكن تتشابه الخطوات فيما بينهم بصورة كبيرة، تتمثل هذه الخطوات في:

على الويب أو سطح المكتب، انقر فوق خيار “القائمة” واختر “مجتمع جديد”، على نظام iOS أو Android، انقر على “دردشة جديدة” واختر خيار “مجتمع جديد”. قم باختيار اسم المجتمع والوصف الخاص به ويمكنك إضافة رموز تعبيرية إذا أردت ذلك. بعد إتمام الخطوة السابقة، انقر فوق أيقونة “السهم” للاختيار من بين المجموعات الموجودة أو إنشاء مجموعة جديدة وإضافة مجموعات إلى مجتمعك. إذا كنت تريد إنشاء مجموعة جديدة، قسم بإدخال العنوان الذي تريد تسمية المجموعة به. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10 مجموعات جديدة لكل مجتمع واتساب وإضافة المستخدمين فيما بعد. بمجرد إضافة مجموعات إلى مجتمع الواتساب، انقر فوق أيقونة “التحقق الأخضر”.

بعد إنشاء whatsapp communities، يمكنك إضافة أعضاء أو إزالتهم من هذه المجتمعات، ويتم ذلك من خلال عدد من الخطوات:

لدعوة الأعضاء، انقر على اسم المجتمع وقم بدعوة الأعضاء.

قم بالضغط على “مزيد من الخيارات” و”دعوة الأعضاء”.

من خلال الضغط على الخيارات يمكنك تحديد الطريقة التي تريد بها مشاركة الرابط.

لإزالة الأعضاء، انتقل إلى الصفحة الرئيسية للمجتمع وانقر على “عرض الأعضاء”، قم بتحديد الشخص وانقر على “إزالة”.

كيف يتم تعديل مجتمعات الواتساب بعد إنشائها؟

الدخول إلى صفحة المعلومات الخاصة بالمجتمع.

الضغط على الثلاث نقاط المتواجدة على يسار الشاشة.

ستظهر ثلاث اختيارات، قم بالضغط على زر (تعديل المجتمع).

قم بتغيير اسم المجتمع أو الوصف والتحكم في إضافة أو إزالة الأعضاء.

إذا كنت ترغب في إزالة المجتمع بالكامل قم بالضغط على عليك فقط الضغط على الخروج من المجتمع.

ختامًا، إذا كنت تريد تحقيق أكبر استفادة من تطبيق الواتساب في عملك لم تعدد مجموعات الواتساب كافية بل يمكنك الحصول على الكثير من المميزات وتجميع أكبر عدد من المستخدمين في مكان واحد منظم والتحكم الكامل من خلال مجتمعات الواتساب، لذلك حاولنا خلال هذا المقال تقديم كافة المعلومات حول whatsapp communities بداية من مميزايتها وكيفية إنشائها وعملها.

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