تكنولوجيا: تأجيل إطلاق هاتف Nothing Phone (3) إلى عام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nothing عن هاتف Nothing Phone (2) في يوليو 2023، مما أدى إلى توقعات بأن Phone (3) سيظهر لأول مرة في نفس الشهر من هذا العام.

وفي رسالة فيديو، ناقش كارل باي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nothing، خطط الشركة لإدخال ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها وألمح إلى وصول Phone (3).

شارك كارل باي أفكاره حول الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي وتكامله مع التكنولوجيا الاستهلاكية. وأقر بالاهتمام الكبير الذي حظي به الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه في حين أن بعض التطورات مثيرة للإعجاب، إلا أن البعض الآخر قد يكون مربكًا.

كما انه شدد على أن الهواتف الذكية ستظل هي المنصة الأساسية للذكاء الاصطناعي للمستهلك، مستشهداً بقاعدة المستخدمين الواسعة التي تزيد عن 4 مليارات مستخدم والشحن السنوي لأكثر من مليار هاتف ذكي كدليل على أهميتها الدائمة.

وأشار ايضًا إلى أن الطريقة التي نستخدم بها الهواتف الذكية تحتاج إلى إصلاح كبير، حيث ظلت تجربة المستخدم الحالية دون تغيير إلى حد كبير لأكثر من عقد من الزمن.

يتصور كارل مستقبلًا تقدم فيه الهواتف الذكية واجهة مخصصة للغاية وديناميكية ومتعددة الأجهزة تعزز اتصالًا أكثر إنسانية بالتكنولوجيا، مما يجعل التفاعلات تبدو أكثر طبيعية وبديهية.

وقال إنه خلال الشهرين الماضيين، كان فريق Nothing يعمل على تصميم وإنشاء نماذج أولية لتفاعلات الذكاء الاصطناعي. كما انه قام بمشاركة بعض المفاهيم الأولية لتوضيح رؤيتهم، مع خطط لطرح هذه الابتكارات تدريجياً، بدءاً بهاتف (Phone (3 العام المقبل. لذا، يبدو أن هذا مؤشر جيد على أنه لم يتم إطلاق Phone (3 هذا العام.

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