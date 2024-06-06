تكنولوجيا: سوق الأجهزة القابلة للارتداء ينمو بنسبة 8.8 بالمئة في الربع الأول لكن المشترين يركزون على الموديلات الأرخص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد نما سوق الأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 8.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ومع ذلك، يواصل السوق التحول نحو الموديلات الأرخص، حيث كان هذا هو الربع الخامس على التوالي الذي يشهد فيه متوسط ​​سعر البيع (ASP) انخفاضًا.

تأتي هذه الرؤية من برنامج تعقب الأجهزة القابلة للارتداء ربع السنوي العالمي التابع لشركة IDC. ويقول المحللون إن المستهلكين لا يرون فائدة كبيرة في إنفاق أموال إضافية على الطرازات المتميزة ويلتزمون في الغالب بالأجهزة متوسطة المدى والمبتدئة، وبالتالي انخفاض سعر البيع.

ولكن بمجرد ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة، تلك التي يمكنها قياس ضغط الدم أو الجلوكوز، في السوق، ستتغير الأمور وقد نشهد زيادة شعبية النماذج المتميزة.

وفي هذه الأثناء، تشهد العلامات التجارية الإقليمية الصغيرة ذروة نشاطها حيث تتمتع عروضها منخفضة التكلفة بفترة من الشعبية. وبالنظر إلى العلامات التجارية الفردية، لا تزال شركة أبل هي الأفضل، لكن حصتها في السوق تقلصت بشكل ملحوظ (انخفضت بنسبة 19 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي).

ويلقي المحللون اللوم على حظر المبيعات والإزالة اللاحقة للميزات في هذا التعطيل، ولكنه أيضًا خطأ شركة أبل جزئيًا.

يشمل قطاع الأجهزة القابلة للارتداء سماعات الرأس أيضًا، وليس الساعات الذكية فقط، وكانت آخر مرة أطلقت فيها شركة أبل سماعات رأس جديدة هي عندما قامت بطرح الجيل الثالث من AirPods في أواخر عام 2021 والجيل الثاني من AirPods Pro في أواخر عام 2022. كما أن AirPods Max أقدم من ذلك وسيعود تاريخها إلى عام 2020.

وتنمو شركة شاومي بسرعة وترتفع بنسبة 44 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي. حيث تمتلك الشركة دائمًا منتجات جديدة بأسعار معقولة، لكن عودتها إلى Wear OS كانت ناجحة جدًا أيضًا. ووفقًا لـ IDC، تعد شاومي الآن ثالث أكبر صانع لنظام Wear OS.

كما تفوقت شركة هواوي على شركة سامسونج من المركز الثالث، ويُعزى ذلك إلى عودة الشركة إلى الظهور في مجال الهواتف الذكية، مما أدى على ما يبدو إلى زيادة ثروات قسم الأجهزة القابلة للارتداء أيضًا.

أما بالنسبة لشركة سامسونج، فقد أثبت هاتف Galaxy Fit3 شعبيته بفضل سعره المنخفض، لكن نجاحه لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض مبيعات Galaxy Watch. وعلى الجانب الإيجابي، لا يزال نمو سامسونج في الربع الأول بنسبة 13 بالمئة أفضل من متوسط ​​الصناعة البالغ 8.8 بالمئة.

اما عن المركز الخامس، فتحتله شركة Imagine Marketing؛ ربما لم تسمع عنها من قبل، ولكن ربما سمعت عن علامتها التجارية “boat”. تعمل سماعات الرأس الخاصة بها بشكل جيد (بزيادة 17.5 بالمئة) لكن الساعات الذكية انخفضت بنسبة 61.3 بالمئة.

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