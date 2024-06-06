شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار الصينى "تشانج آه 6" يكمل الالتحام بمدار القمر وينقل عينات قمرية بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مركبة الصعود للمسبار الصيني "تشانج آه-6" في الالتقاء والالتحام مع مجموعة المركبة المدارية - مركبة العودة في مدار القمر، حيث تم نقل العينات القمرية بأمان من مركبة الصعود إلى مركبة العودة اليوم، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الهيئة إن الحاوية التي تحمل أول عينات في العالم من الجانب البعيد للقمر جرى نقلها من مركبة الصعود إلى مركبة العودة بأمان عند الساعة 3:24 مساء.

وتعد هذه المرة الثانية التي تنفذ فيها المركبة الفضائية الصينية التقاء والتحاما في مدار القمر، بعد أن قامت تشانج آه-5 بهذه العملية عام 2020 لأول مرة.

وستنفصل مجموعة المركبة المدارية - مركبة العودة عن مركبة الصعود في وقت لاحق، استعدادا للعودة إلى الأرض في توقيت مناسب.

وبعد الانتقال من القمر إلى الأرض وانفصال المركبة المدارية ومركبة العودة، من المتوقع أن تهبط مركبة العودة ومعها عينات قمرية في راية /سيتسيوانج/ بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين كما هو مخطط له.