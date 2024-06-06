شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تجرى تغييرا كبيرا فى الخصوصية لحماية سجل مواقعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل خرائط جوجل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع بيانات موقعك، بدلاً من نسخ بياناتك احتياطيًا على السحابة، ستقوم جوجل قريبًا بتخزينها محليًا على جهازك.

في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى المستخدمين، تقول جوجل إن لديك حتى الأول من ديسمبر لحفظ جميع رحلاتك على جهازك المحمول قبل أن تبدأ في حذف بياناتك القديمة، الجدول الزمني المعروف سابقًا باسم سجل المواقع هو الميزة التي تتتبع مساراتك ورحلاتك بناءً على موقع هاتفك، مما يسمح لك بإعادة زيارة جميع الأماكن التي زرتها في الماضي.

ولكن الآن، بدلاً من ربط كل هذه المعلومات بحسابك في جوجل، ستقوم الشركة بربطها بالأجهزة التي تستخدمها ، وأعلنت جوجل لأول مرة عن هذا التغيير في ديسمبر 2023 كجزء من جهودها لمضاعفة الخصوصية.

وبدأت الشركة سابقًا في حذف المواقع، مثل عيادات الإجهاض وملاجئ العنف المنزلي ومراكز فقدان الوزن والمزيد، من سجل المواقع وتحديث الخرائط لمنع السلطات من الوصول إلى سجل المواقع.

ويعني الانتقال إلى التخزين على الجهاز أيضًا أنك لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى مخططك الزمني من الويب في ديسمبر، وإذا لم تقم بتمكين إعدادات المخطط الزمني الجديدة بحلول ذلك الوقت، فستحاول جوجل نقل آخر 90 يومًا من سجل سفرك إلى أول جهاز تقوم بتسجيل الدخول إلى جوجل عليه ، وستقوم الشركة بعد ذلك بحذف أي بيانات أقدم من ذلك.

وإذا كنت تريد الاستمرار في استخدام المخطط الزمني، فافتح خرائط جوجل على جهازك المحمول، واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، واختر مخططك الزمني، ومن هناك، حدد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ ببيانات موقعك حتى تقوم بحذفها يدويًا أو مطالبة جوجل بحذفها تلقائيًا بعد ثلاثة أو 18 أو 36 شهرًا، و ستقوم جوجل بتخزين المعلومات التي تريد الاحتفاظ بها على جهازك.