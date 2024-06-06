تكنولوجيا: طرح وظيفة تغيير سجل المواقع على خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر ديسمبر الماضي، أعلنت جوجل أنه سيتم قريبًا تخزين سجل المواقع في تطبيق Maps على هاتفك بدلاً من السحابة.

يستمر طرح هذا التغيير في المخطط الزمني لخرائط جوجل، وسيشهد إيقاف المخطط الزمني الخاص بك على الويب.

عندما تم تخزين بيانات الموقع هذه في خوادم جوجل، فإنها كانت خاضعة لأوامر جغرافية واسعة النطاق سمحت لسلطات إنفاذ القانون بطلب جميع المعلومات حول الأجهزة القريبة من حادث معين. ومع هذا التغيير، لم تعد جوجل قادرة على الاستجابة لهذه الطلبات.

وكجزء من هذا التغيير، أصبح سجل المواقع الآن يسمى “المخطط الزمني“. لقد تم استخدام هذه المعلومات منذ فترة طويلة من خلال ميزة “المخطط الزمني الخاص بك” الشهيرة التي توضح المكان الذي كنت فيه، بما في ذلك المواقع المحددة التي ربما قمت بزيارتها.

يتم تجميع هذه البيانات في الرحلات والأماكن والمدن والعالم (البلدان)، بينما تقوم جوجل أيضًا بإنشاء رؤى، مثل المسافة التي قطعتها على وسيلة نقل معينة.

ستستمر ميزة “مخططك الزمني” في العمل في خرائط جوجل لنظامي أندرويد و iOS. ومع ذلك، فإن نموذج التخزين الجديد هذا على الجهاز يعني أن “المخطط الزمني لخرائط الويب سيختفي“.

ونظرًا لأن البيانات المعروضة على مخططك الزمني تأتي مباشرة من جهازك، فلن يكون المخطط الزمني متاحًا على الخرائط على جهاز الحاسب الخاص بك بعد نقل بياناتك إلى هاتفك.

ستتلقى الإشعارات عبر البريد الإلكتروني والتطبيق بمجرد توفر هذا التغيير في حسابك. لقد قامت جوجل بطرحه ببطء في الأشهر الأخيرة وما زال غير متاح على نطاق واسع حتى الآن.

وتحذر الشركة انه إذا لم تقم بتحديث إعداداتك بحلول الموعد النهائي في رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات التي تتلقاها، فقد تفقد بعض أو كل بيانات مخططك الزمني، مثل زياراتك ومساراتك.

بمجرد التمكين، سيكون لديك خيار “النسخ الاحتياطي للمخطط الزمني الخاص بك تلقائيًا إذا كنت بحاجة إلى تبديل الأجهزة“. يتضمن ذلك نسخة مشفرة من طرف إلى طرف من بياناتك التي يتم تخزينها على خوادم جوجل والتي لا يمكن لأحد سواك الوصول إليها.

ومن هناك، يمكنك نقل نسخة احتياطية موجودة إلى جهاز مختلف أو استيراد الجدول الزمني الخاص بك على جهاز جديد.

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