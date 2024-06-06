شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سريلانكا تمنح موافقة مبدئية على Starlink لتقديم خدمات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الرئيس السريلانكي اليوم الخميس إن سريلانكا منحت شركة ستارلينك التابعة لشركة إيلون ماسك، وهى وحدة الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس، موافقة مبدئية لتقديم خدمات الإنترنت هناك، وفقاً لصحيفة رويترز.

قامت سريلانكا بتسريع عملية الموافقة بعد أن التقى ماسك بالرئيس رانيل ويكرمسينغ الشهر الماضي في إندونيسيا على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه،

وقال مكتب الرئيس في بيان مقتضب إن هيئة تنظيم الاتصالات في سريلانكا أعطت موافقة مبدئية بعد مشاورة عامة.

وقال مكتب الرئيس إن ماسك وويكرمسينغ ناقشا سبل توسيع الاتصال بالإنترنت في المناطق الريفية في سريلانكا والتعاون المحتمل في مجال الطاقة المتجددة.

يتم استخدام أقمار ستارلينك الصناعية ليس فقط من قبل العملاء من الأفراد والشركات، ولكن أيضًا من قبل شركات الطيران للإنترنت على متن الطائرة وكذلك السفن السياحية حتى يتمكن الركاب من البقاء على اتصال أثناء وجودهم في البحر.

كما تم استخدام هذه التكنولوجيا لمساعدة المناطق المنكوبة على العودة إلى الإنترنت أثناء إصلاح خدمات الإنترنت العادية، ولكن لم يكن الأمر سلسًا بالنسبة لـ Starlink، واشتكى علماء الفلك منذ فترة طويلة من تأثير الاقمار الصناعية على قدرتها على استكشاف الفضاء السحيق بسبب انعكاس ضوء الشمس على الآلات المدارية، بينما طالب المشرعون في وقت سابق من هذا العام بإجابات من ماسك بشأن التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية تستخدم تكنولوجيا ستارلينك في أوكرانيا، ونفت شركة SpaceX بيع أي محطات Starlink إلى روسيا، وهو عمل من شأنه أن ينتهك العقوبات الأمريكية، على الرغم من أنه يعتقد أن البلاد ربما حصلت عليها بوسائل أخرى.