شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلتزم بتحديثات أمان iPhone لمدة خمس سنوات على الأقل بموجب للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن التزامها بتحديثات برامج أمان iPhone لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إطلاق الجهاز، وذلك بفضل متطلب قانوني جديد في المملكة المتحدة وفقاً لموقع macrumors.

في وقت سابق من هذا العام، أنشأت المملكة المتحدة لوائح جديدة لأمن المنتجات والبنية التحتية للاتصالات (PSTI)، والتي تجبر الشركات التي تبيع منتجات قادرة على الاتصال بالإنترنت في البلاد على الالتزام بمتطلبات أمنية معينة.

أحد متطلبات PSTI هو أن تحدد الشركات فترة دعم، أو الحد الأدنى للمدة الزمنية، التي سيتم توفير التحديثات الأمنية لها بعد البيع، ويتم تعريف "التحديث الأمني" بموجب اللائحة على أنه "تحديث برنامج يحمي أمان المنتج أو يعززه، بما في ذلك تحديث البرنامج الذي يعالج مشكلات الأمان التي تم اكتشافها من قبل الشركة المصنعة أو الإبلاغ عنها".

امتثالاً للوائح، قدمت شركة أبل ملفًا تنظيميًا عامًا لجهاز iPhone 15 Pro Max، ويُظهر ملف PSTI أن "فترة الدعم المحددة" للجهاز هي "خمس سنوات على الأقل من تاريخ التوريد الأول"، وتم إدراج "تاريخ التوريد الأول" على أنه "22 سبتمبر 2023"، وهو التاريخ الذي تم فيه إطلاق سلسلة iPhone 15.

على عكس سامسونج وجوجل، لا تكون شركة أبل صريحة عادة بشأن دعمها للبرامج القديمة لأجهزة آيفون، لذا يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة خمس سنوات بمثابة أخبار جيدة لمستخدمي أبل الذين يحتفظون بالأجهزة القديمة، ومع ذلك، تضمن كل Google سبع سنوات من التحديثات الأمنية بالإضافة إلى تحديثات نظام التشغيل Android لأجهزتهما، وهو ما يزيد بسنتين عما تضمنه أبل.

ومع ذلك، توفر شركة أبل عادةً للأجهزة القديمة آخر التحديثات الأمنية لفترة أطول من فترة الخمس سنوات المذكورة، على سبيل المثال، في شهر مارس الماضي فقط، قامت شركة أبل بدفع تحديث أمني لطرز iPhone 6s، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2015، أو قبل تسع سنوات.

وبالعودة إلى أبعد من ذلك، في نوفمبر 2020، أصدرت شركة أبل تحديثًا لتصحيح المشكلات الأمنية الرئيسية لجهاز ‌iPhone‌ 5S، والذي تم إصداره في عام 2013، وذلك بعد سبع سنوات من طرح الجهاز للبيع، بمعنى آخر، في حين أن الحد الأدنى لفترة الخمس سنوات قد تم تحديده الآن، يمكن لمستخدمي iPhone أن يشعروا بالارتياح في حقيقة أن أبل لديها تاريخ قوي في إبقاء الأجهزة القديمة في الحلقة لعدة سنوات أطول.