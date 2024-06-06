شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد يسمح بالتحدث لـ ChatGPT أثناء استخدام تطبيقات أخرى على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI تطبيق ChatGPT لأجهزة iPhone منذ أكثر من عام، وهي تصدر التحديثات لتحسين تجربة المستخدم منذ ذلك الحين، ويختلف التحديث الاخير، أنه يتيح لك الآن استخدام التطبيق في الخلفية، والتحدث إلى ChatGPT أثناء استخدام تطبيقات أخرى، وفقاً لموقع phonearena.

يتيح لك تطبيق ChatGPT iPhone الآن الدردشة مع ChatGPT أثناء استخدام تطبيقات أخرى، حيث يعمل هذا التحديث على تقريب ChatGPT خطوة واحدة من كونه المساعد الرقمي المفضل لديك على هاتفك.

بشكل افتراضي، يتم إيقاف تشغيل ميزة المهام المتعددة الجديدة هذه في ChatGPT، لذا سيتعين عليك تنشيطها يدويًا، إليك الطريقة:

1- تأكد من تحديث تطبيق ChatGPT إلى الإصدار الأحدث.

2- افتح إعدادات التطبيق من خلال الضغط على اسمك أسفل الشريط الجانبي.

3- قم بالتمرير لأسفل وقم بتشغيل المحادثات في الخلفية.

بمجرد تشغيل المحادثات الخلفية، يمكنك بدء محادثة صوتية مع ChatGPT، وترك التطبيق، ومواصلة الحديث، وهذا يجعله يعمل مثل المساعد، على غرار سيرى.

بالحديث عن Siri، نحن على بعد أيام فقط من إعلان أبل عن شراكة رسمية مع OpenAI لجلب الذكاء على غرار ChatGPT إلى iOS 18 وربما ظهور Siri الجديد والمحسن لأول مرة.



إذا أصبح Siri مع تكامل ChatGPT هو الخيار المفضل لمستخدمي Apple، فقد يؤدي ذلك إلى إبعاد الأشخاص عن تطبيق ChatGPT المستقل، خاصة بالنسبة للمهام الأقل إبداعًا، ولذلك، فإما أن يقدم ChatGPT امتيازات حصرية، كما يمكن لـ OpenAI الاستفادة من قاعدة مستخدمي Apple الواسعة لتحسين ChatGPT بشكل أكبر، أو أن Apple قد عقدت صفقة جذابة مع OpenAI بحيث لا تستطيع شركة الذكاء الاصطناعي مقاومة ما يقدمه عملاق التكنولوجيا على الطاولة. .