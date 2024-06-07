شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على تحديث جديد لخرائطها لحل مشكلة الإصدار التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إصدار تحديث لحل مشكلة في الإصدار التجريبي الأخير من خرائط Google، مما تسبب في حدوث اضطرابات في التنقل في Android Auto، والتي كانت ناجمة عن الإصدار التجريبي من خرائطها.

يقوم عملاق التكنولوجيا بطرح تصحيح يحمل اسم الإصدار 11.132.0101 للإصدار التجريبي من تطبيق Maps على أجهزة Android Auto لمعالجة الأعطال، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتلقى جهازك التحديث، لذا قد يكون من الحكمة الابتعاد عن الإصدار التجريبي من خرائط جوجل في الوقت الحالي.

وأطلقت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أحدث إصدار تجريبي من خرائطها، يحمل علامة الإصدار 11.132.0100. ولكن بعد وقت قصير من التثبيت، وصل المستخدمون إلى الويب للشكوى من أن البرنامج أفسد وحدات تحكم Android Auto الخاصة بهم.



بينما يعمل التطبيق بشكل جيد على هاتف أندرويد، فإن نقل محتواه إلى سيارتك يتحول إلى فوضى. تؤثر المشكلة على Pixel وهواتف أندرويد الأخرى.

من ناحية أخرى، تعمل جوجل على تغيير كيفية تعاملها مع بيانات الموقع على خرائط جوجل وبدلاً من تخزينها على خوادم سحابية، سيتم الاحتفاظ بهذه المعلومات على جهازك، وهذا يعني أن مستخدمي خرائط جوجل سيحتاجون إلى اختيار الوقت الذي يريدون فيه أن تقوم جوجل بحذف بيانات المخطط الزمني الخاصة بهم تلقائيًا.