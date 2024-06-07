شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom: الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعى تحضر الاجتماعات نيابة عنك فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الرئيس التنفيذي إريك يوان لشركة Zoom، أن المستخدمين يمكنهم في المستقبل غير البعيد إرسال صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحضور الاجتماعات في غيابهم، مما يؤدي إلى تفويض العمل الشاق في حياة الشركة إلى نظام مدرب على المحتوى الخاص بهم، وفقاً لصحيفة the guardian.

وقال إريك يوان لمجلة The Verge إن مثل هذا النظام سيكون على بعد "خمس أو ست سنوات"، لكنه أضاف أن الشركة تعمل على تقنيات على المدى القريب يمكن أن تجعله أقرب إلى الواقع.

وأضاف يوان: "دعونا نفترض، بعد مرور خمس أو ست سنوات، أن الذكاء الاصطناعي جاهز، ربما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في 90% من العمل، ولكن فيما يتعلق بالتفاعل في الوقت الفعلي، اليوم، أنت وأنا نتحدث عبر الإنترنت، لذلك، يمكنني إرسال نسختي الرقمية، ويمكنك إرسال نسختك الرقمية.

وأضاف يوان، الذي أسس أيضًا Zoom، أن استخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة يمكن أن يوفر الوقت لخيارات أقل تركيزًا على الحياة المهنية، "يمكننا أن نحظى أنا وأنت بمزيد من الوقت لإجراء المزيد من التفاعلات الشخصية، ولكن ربما ليس للعمل، ربما لشيء آخر.

في نهاية المطاف، يقترح أن يكون لكل مستخدم "نموذج اللغة الكبير" (LLM) الخاص به، وهي التكنولوجيا الأساسية لخدمات مثل ChatGPT، والتي سيتم تدريبها على أنماط الكلام والسلوك الخاصة بهم، للسماح لهم بإنشاء استجابات شخصية للغاية للاستفسارات. والطلبات.

يمكن أن تكون مثل هذه الأنظمة تطورًا طبيعيًا لأدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة بالفعل اليوم، ويمكن لخدمات مثل Gmail تلخيص واقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني بناءً على الرسائل السابقة، بينما يقوم Microsoft Teams بنسخ مؤتمرات الفيديو وتلخيصها، مما يؤدي تلقائيًا إلى إنشاء قائمة مهام من المحتويات.

ستعمل الخدمات الأخرى على إنشاء صور رمزية للفيديو واقعية وكلام معقول من نص ضعهم جميعًا معًا، وقد تشعر وكأن الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي قريبة جدًا.

ومع ذلك، نفى خبير الذكاء الاصطناعي سيمون ويليسون فكرة أن مثل هذه التكنولوجيا كانت وشيكة أو حتى ممكنة، وقال: "مشكلتي الأساسية في هذه الفكرة برمتها هي أنها تمثل تفكير الخيال العلمي الخالص للذكاء الاصطناعي، ولمجرد أن شهادة LLM يمكنها أن تترك انطباعًا مقبولًا عن شخص ما، لا يعني أنها يمكنها بالفعل أداء "عمل" مفيد نيابة عن ذلك الشخص.