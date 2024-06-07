شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد فتح الاختبار التجريبى لنظام ويندوز 10 للحصول على ميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنهي مايكروسوفت دعم نظام التشغيل Windows 10 في أكتوبر 2025، لكن الشركة تتخذ الآن خطوة غير معتادة بإعادة فتح برنامجها التجريبي لنظام التشغيل Windows 10 لاختبار الميزات والتحسينات الجديدة.

وحصل Windows 10 بالفعل على ميزة AI Copilot التي كانت في الأصل حصرية لنظام التشغيل Windows 11، ومن الممكن أن يحصل على ميزات أخرى قريبًا، لجلب ميزات جديدة ومزيد من التحسينات لنظام التشغيل Windows 10 حسب الحاجة، نحتاج إلى مكان للقيام بتطوير الميزات النشطة باستخدام Windows Insiders،"

ويوضح فريق Windows Insider من مايكروسوفت في منشور بالمدونة ، "لذلك، نفتح اليوم قناة Beta لمستخدمي Windows Insider الذين يستخدمون Windows 10 حاليًا.

ولم تكشف Microsoft عن ميزات Windows 10 الإضافية التي تخطط لاختبارها بعد ذلك، ولكن يمكن لمستخدمي Windows Insider الاشتراك في القناة التجريبية للحصول عليها مبكرًا، والأهم من ذلك، أن تاريخ انتهاء دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025 لا يزال دون تغيير، و تقول Microsoft: "إن الانضمام إلى قناة Beta على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 لا يغير ذلك".

وقالت Microsoft في الأصل إنها أنهت التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل Windows 10 العام الماضي، قبل تغيير نهجها لجلب المزيد من الميزات إلى نظام التشغيل الذي سيكون غير مدعوم رسميًا في غضون 16 شهرًا تقريبًا.

وتصف شركة البرمجيات العملاقة هذا التغيير بأنه وسيلة "للتأكد من أن الجميع يمكنهم الحصول على أقصى قيمة من أجهزة الكمبيوتر الحالية التي تعمل بنظام Windows."

وسيتم أيضًا تقديم تحديثات أمنية مدفوعة للمستهلكين الذين يستخدمون نظام التشغيل Windows 10 لأول مرة على الإطلاق بمجرد وصول نظام التشغيل إلى نهاية الدعم في أكتوبر 2025.

وكشفت Microsoft مؤخرًا أن الشركات ستحتاج إلى دفع 61 دولارًا لكل جهاز لمدة عام من التحديثات الأمنية، و تتضاعف هذه الرسوم إلى 122 دولارًا للسنة الثانية ثم تتضاعف مرة أخرى في السنة الثالثة إلى 244 دولارًا، و لم يتم الكشف عن أسعار تحديثات أمان المستهلك بعد، مع وعد مايكروسوفت "بأنها ستتم مشاركتها في وقت لاحق".

وتواصل Microsoft محاولة حث المستهلكين على الترقية إلى Windows 11، لكن الملايين من أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا يمكنها الترقية رسميًا إلى Windows 11 نظرًا لمتطلبات الأجهزة الصارمة ودفع Microsoft الأمني ​​باستخدام أحدث نظام تشغيل لها، ويتم دعم Windows 11 فقط على وحدات المعالجة المركزية التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2018 فصاعدًا ومع الأجهزة التي تدعم شرائح أمان TPM.

وقد تخلف استخدام Windows 11 عن Windows 10، حيث أدرجت StatCounter Windows 11 بنسبة 28 % تقريبًا من إجمالي حصة سوق إصدارات Windows لشهر مايو 2024 ، ولا يزال Windows 10 عند 68 % ، بعد تسع سنوات من إصداره في عام 2015.