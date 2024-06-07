شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جوجل جديدة تطور نظام تدوين الملاحظات AI NotebookLM.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل تطبيق تدوين الملاحظات NotebookLM العام الماضي للباحثين والطلاب وأي شخص يحتاج إلى تنظيم المعلومات التي جمعوها، والآن يمكن للمستخدمين الآن تحميل شرائح جوجل وعناوين URL على الويب كمصادر، وليس فقط مستندات Google وملفات PDF والملفات النصية التي قبلتها سابقًا.

ويقرأ دليل دفتر الملاحظات الجديد أيضًا المصادر في NotebookLM وينشئ أدلة دراسية أو أسئلة متكررة أو مستندات موجزة، ويمكن أن تشير الاستشهادات المضمنة إلى مصادرك الخاصة للتحقق من استجابات الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 50 مصدرًا لكل "دفتر ملاحظات" أو مشروع، وكل منها يمكن أن يصل طول المصدر إلى 500000 كلمة، وفي السابق كان بإمكان الأشخاص تحميل خمسة مصادر فقط.

ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا طرح أسئلة حول المخططات والصور والرسوم البيانية التي قاموا بتحميلها على النظام الأساسي نظرًا لأن NotebookLM يعمل على Google Gemini 1.5 Pro ، وهو أحدث نموذج لغة كبير يعمل حاليًا على تشغيل الإصدار المدفوع من Gemini chatbot. وقد تمكنت من تجربة هذه الميزات لمعرفة كيفية عملها.

وفى مؤتمر صحفي، قالت رايزا مارتن، مديرة المنتجات الأولى في Google Labs، للصحفيين إن NotebookLM "نظام مغلق" ، ولن يتم إجراء أي عمليات بحث على الويب بخلاف قراءة محتوى موقع الويب الذي يضيفه المستخدمون ، ويقول مارتن إن إجابات NotebookLM على الاستفسارات المتعلقة بالبيانات أو الصور ستأتي فقط من "مجموعة" المستخدم أو مجموعة المعلومات التي يضيفها إلى النظام الأساسي.

وقد جربت NotebookLM لرؤية الميزات الجديدة قيد التنفيذ، ولم يكن دليل دفتر الملاحظات متاحًا حتى الآن ليجربه المراسلون، لكنني تمكنت من إضافة مصادر بيانات جديدة، والحصول على استشهادات مضمنة، والحصول على Gemini 1.5 Pro لإلقاء نظرة على الرسوم البيانية نيابةً عني.

وطلبت من NotebookLM أن يزودني بمعلومات من ملف PDF للرسم البياني الخطي، وأعطاني الأرقام التي كنت أبحث عنها، كما طلبت منه تلخيص نص قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي ، وكان قادرًا على إعطائي نظرة عامة وتضمين الاستشهادات حتى أعرف من أين كان يستمد إجاباته.

وقدمت جوجل أمثلة على كيفية استخدام الأشخاص لـ NotebookLM، بما في ذلك الثناء على المؤلف والتر إيزاكسون، الذي تقول الشركة إنه استخدم المنصة لتحليل مذكرات ماري كوري من أجل كتابه التالي ، وتقول Google أيضًا أن المنظمات غير الربحية تستخدم NotebookLM "لتحديد الاحتياجات في المجتمعات المحرومة وتنظيم المعلومات لمقترحات المنح".