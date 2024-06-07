شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تى موبايل تضم بوابة 5G الخاصة بها كخيار احتياطى لانقطاع الإنترنت المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدفع T-Mobileبصورة كبيرة الإنترنت المنزلى من الآن مع طريقة جديدة للتسجيل في الخدمة كخيار احتياطي، وتقدم الشركة خطة جديدة للنسخ الاحتياطي للإنترنت المنزلي المصممة لتكملة اتصال الإنترنت عبر الكابل أو الألياف في حالة انقطاع الخدمة، و يبدو مفيدًا إذا كان الإنترنت لديك معطلاً كثيرًا، ولكن يبدو أيضًا أن الأمر مبالغ بالنسبة لمعظم الناس، لا سيما بالنظر إلى أن معظم خطط هواتف T-Mobile تأتي بالفعل مع الكثير من بيانات نقاط الاتصال المحمولة.

مثل خدمة الإنترنت المنزلية القياسية من T-Mobile ، تأتي خطة النسخ الاحتياطي مع جهاز توجيه بوابة يتصل بشبكة البيانات الخلوية الخاصة بـ T-Mobile.

وتأتي خطة الإنترنت الاحتياطية مع ما يصل إلى 130 جيجابايت من بيانات 5G كل شهر، والتي يقول موقع T-Mobile الإلكتروني إنها "كافية لإبقاء أسرة نموذجية متصلة بشبكة Wi-Fi لمدة تصل إلى سبعة أيام في الشهر" ، اعتمادًا على جهاز التوجيه الأساسي لديك، ويمكنك إعداد T-Mobile Wi-Fi كخيار احتياطي تلقائي عندما ينقطع اتصال الإنترنت الرئيسي لديك.

ومفيد بالتأكيد ولكن ربما يكون جذابًا لمجموعة سكانية صغيرة فقط ، ولا يمثل التبديل إلى نقطة اتصال هاتفية عند انقطاع الإنترنت عبئًا كبيرًا على معظم الأشخاص، وحتى خطة Essentials الأساسية من T-Mobile تأتي مع بعض بيانات نقطة الاتصال، و إذا كان كل ما تريد فعله هو البقاء على اتصال، فلديك بالفعل خيارات ، ولكن إذا تعطل اتصال الإنترنت الأساسي الخاص بك كثيرًا وكنت بحاجة إلى اتصال أقوى مما توفره نقطة اتصال الهاتف، فربما يستحق 30 دولارًا شهريًا .

وأصبحت خطة النسخ الاحتياطي للإنترنت المنزلي من T-Mobile متاحة للبيع بدءًا من اليوم 6 يونيو.