شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل خدمة تشغيل خدمة التاكسى الجوى الكهربائى الجديدة فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آرتشر للطيران، وهي شركة رائدة في مجال الطيران الكهربائي ومقرها في سان خوسيه بكاليفورنيا، أنها حصلت على شهادة الناقل الجوي الجزء 135 من إدارة الطيران الفيدرالية، والتي ستحتاجها الشركة لتشغيل خدمة التاكسي الجوي عند الطلب.

وهذا يضع آرتشر على أعتاب إطلاق خدمة تجارية كاملة باستخدام مركبتها الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وحصلت الشركة أيضًا على شهادة الجزء 145، والتي تخولها تقديم خدمات إصلاح الطائرات المتخصصة.

كما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مؤخرًا معايير صلاحية الطيران النهائية لطائرات منتصف الليل ، وآرتشر هي ثاني شركة eVTOL تحصل على شهادة الجزء 135، بعد Joby Aviation في عام 2022.

ولكن قبل أن تتمكن من الإطلاق، فإنها تحتاج إلى الحصول على شهادة النوع للتاكسي الجوي منتصف الليل، مما يعني أن الطائرة تلبي جميع معايير التصميم والسلامة الخاصة بإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، و Midnight عبارة عن طائرة eVTOL ذات أربعة مقاعد بالإضافة إلى طيار واحد، بمدى يصل إلى 100 ميل (حوالي 160 كم) بسرعات تصل إلى 150 ميلاً في الساعة (241 كم/ساعة)، باستخدام طاقة البطارية النقية، وباستخدام دوارات قابلة للإمالة، وتم تصميم Midnight للإقلاع والهبوط عموديًا مثل المروحية ثم الانتقال إلى رحلة أمامية مثل الطائرة.

إن سيارات الأجرة الجوية، التى أخطأت وسائل الإعلام في تعريفها في بعض الأحيان على أنها "سيارات طائرة"، هي في الأساس طائرات هليكوبتر بدون محركات الغاز المزعجة والملوثة (رغم أنها تتمتع بالتأكيد بمستويات ضوضاء فريدة خاصة بها).