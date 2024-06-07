شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جديدة فى Outlook لنظامى التشغيل iOS وAndroid.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثات لتطبيقاتها المحمولة على نظامي التشغيل iOS وAndroid، على الرغم من أنه تم طرح هذه التحديثات في نفس الوقت تقريبًا، إلا أنها توفر ميزات وتحسينات جديدة مختلفة لكل تطبيق.

على سبيل المثال، يحصل Outlook لنظام التشغيل iOS على بعض الميزات والتحسينات الجديدة، بينما يتلقى إصدار Android إصلاحًا للأخطاء والعديد من التحسينات على الميزات الموجودة بالفعل.

ميزات جديدة

تمت إضافة "رسالة تقرير" جديدة إلى قائمة إجراءات التمرير السريع.

تمت إضافة دعم الحساب المحلي لـ Box.

تحسينات

الإنشاء - يمكنك الآن إعادة إرسال الرسائل من مجلد الرسائل المرسلة.

التقويم - تتوفر الآن دردشة اجتماعات الفرق من تفاصيل الحدث في التقويم.

تحسينات

الأحداث: يمكن للمستخدمين البحث عن الأحداث التي مضت لمدة تصل إلى عام واحد بدلاً من ستة أشهر.

البحث: يمكنك الآن البحث في رسائل دردشة Teams من علامة تبويب Teams الجديدة في قائمة البحث، كما سيؤدي الضغط فوق رسالة إلى فتح Teams Mobile لتلك الرسالة في سلسلة الرسائل، إذا لم يكن لدى المستخدم Teams Mobile، فسيتم توجيهه إلى متجر Play.

الإنشاء: يمكنك الآن إعادة إرسال الرسائل من مجلد الرسائل المرسلة.

التقويم - تتوفر الآن دردشة اجتماعات الفرق من تفاصيل الحدث في التقويم.

اصلاحات الشوائب

تم إصلاح مشكلة كانت تمنع نجاح تدفق تسجيل الدخول الموحد لحسابات مايكروسوفت 365 في بعض الحالات.

وبصرف النظر عن جميع التغييرات المضمنة في هذه التحديثات، كشفت مايكروسوفت عن المزيد من الميزات والتحسينات الجديدة القادمة إلى Outlook mobile.

على سبيل المثال، سيحصل مستخدمو Android على إجراءات المحادثة المحدثة في شهر أغسطس، في الوقت الحالي يمكن للمستخدمين الوصول إلى الإجراءات المتاحة في الزاوية العلوية اليمنى، ولكن سيتم نقلها إلى أسفل الشاشة مع إمكانية تخصيص ترتيب الإجراءات وموضعها.

من ناحية أخرى، أكدت مايكروسوفت خططها لإضافة البحث إلى الإعداد في Outlook لنظام التشغيل iOS، حيث يضيف التحديث المقرر وصوله في أغسطس القدرة على البحث داخل الإعدادات حتى يتمكن المستخدمون من العثور على ما يبحثون عنه بالضبط، كذلك ستكون هذه الميزة متاحة أيضًا على نظام Android، ولكن من المقرر أن تصل قبل شهر واحد.