علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وiPhone 12 Pro

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت شركة أبل رسميا فى وقت سابق هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحم اللاسلكي وإليك  مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و هاتف iPhone 12 Pro:

‎هاتف iPhone XS

‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: معالج Apple A12 Bionic. الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB. نظام التشغيل: iOS (14.x) . البطارية: بقوة 2659 mAh. الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

iPhone 12 Pro

‎الشاشة: شاشة 6.1 بوصة. نوع الشاشة: OLED. دقة الشاشة: 2532 × 1170  بيكسل.  المعالج: A14 Bionic.  الذاكرة الداخلية: 128GB . نظام التشغيل:iOS (14.x) . البطارية:2815 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل. الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .  الوزن: 189 جرام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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