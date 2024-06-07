شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وiPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل رسميا فى وقت سابق هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحم اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و هاتف iPhone 12 Pro:

‎هاتف iPhone XS

‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: معالج Apple A12 Bionic. الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB. نظام التشغيل: iOS (14.x) . البطارية: بقوة 2659 mAh. الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

iPhone 12 Pro

‎الشاشة: شاشة 6.1 بوصة. نوع الشاشة: OLED. دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل. المعالج: A14 Bionic. الذاكرة الداخلية: 128GB . نظام التشغيل:iOS (14.x) . البطارية:2815 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل. الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم . الوزن: 189 جرام.

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