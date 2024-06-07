شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نقاط تلخص كل ما تريد معرفته عن ميزة الحماية بخرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح خرائط جوجل ميزة أخرى لحماية خصوصية المستخدمين، ووفقًا للتقارير الأخيرة، تعمل جوجل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع بيانات موقع المستخدمين، في السابق، كان التطبيق يخزن سجل المواقع على خوادم جوجل، ولكن بعد هذا التغيير، سيتم حفظ سجل المواقع بالكامل على أجهزة المستخدمين، وأعادت خرائط Google أيضًا تسمية ميزة سجل المواقع إلى الجدول الزمني، وفقاً لموقع phonearena.

- تهدف الميزة إلى حماية بيانات المستخدمين، فهو يضمن أن يظل سجل المواقع، حيث سافر المستخدمون، تحت سيطرتهم، ولن يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على الخوادم السحابية بعد الآن، ستقوم جوجل بحفظ جميع بيانات سجل المواقع محليًا على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS، بما في ذلك أي مطعم زرته.

- توفر جوجل نسخًا احتياطية سحابية مشفرة وشاملة للمخطط الزمني في الخرائط، وهذا يضمن أن المستخدم فقط يمكنه الوصول إلى هذه النسخة الاحتياطية، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

- من المحتمل أن ميزة بيانات المخطط الزمني لم تصل إليك بعد، لا تخطط جوجل لجعلها خطوة صامتة، بل سترسل بريدًا إلكترونيًا وتدفع إشعارًا من خرائط جوجل عندما تكون الميزة متاحة لك.

- جوجل تطرح هذه الميزة تدريجيًا مع بعض المستخدمين، ولكن تم تحديد الموعد النهائي في 1 ديسمبر 2024.

- سيُطلب من المستخدمين ترحيل سجل المواقع الحالي إلى الجهاز عبر زر تطبيق محدث، إذا فشلت في القيام بذلك، فقد تقوم جوجل بحذف بعض أو كل بيانات المخطط الزمني الخاص بك أثناء الإلغاء التدريجي لميزة الويب.