شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحقيقات أمريكية لمكافحة الاحتكار مع مايكروسوفت وOpenAI وNvidia.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ووزارة العدل (DOJ) الأمريكيتين اتفقتا على تقسيم الواجبات في التحقيق في الانتهاكات المحتملة لمكافحة الاحتكار لشركة Microsoft وOpenAI وNvidia.

وستقود وزارة العدل التحقيقات في شركة Nvidia، بينما ستنظر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الصفقة بين OpenAI وأكبر مستثمريها، مايكروسوفت.

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية ( FTC ) في النظر في قضايا مكافحة الاحتكار المحتملة المتعلقة بالاستثمارات التي قامت بها شركات التكنولوجيا في شركات الذكاء الاصطناعي الأصغر في يناير من هذا العام، وأرسلت الوكالة رسائل إلى Alphabet وAmazon وAnthropic وMicrosoft وOpenAI، وتعد شركة ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل وشركة أمازون من المستثمرين في شركة Anthropic.

وتحقق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالفعل في ممارسات جمع البيانات الخاصة بـ OpenAI، بعد أن فتحت تحقيقًا عام 2023 لتحديد ما إذا كانت الشركة قد تسببت في ضرر محتمل ونشرت معلومات كاذبة عن الأفراد.

وقد يواجه استثمار Microsoft في OpenAI أيضًا تدقيقًا خارج الولايات المتحدة، حيث تبحث المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة بشكل منفصل في استثمار Microsoft بقيمة 13 مليار دولار في صانع ChatGPT.

ومع ذلك، لم تدخل شركة Nvidia في أي محادثات لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، وتعتبر شركة Nvidia هي الشخصية المهيمنة في صناعة الرقائق التي تدعم الكثير من طفرة الذكاء الاصطناعي، كما إن وحدات معالجة الرسوميات H100 الخاصة بها مطلوبة بشدة، مما أدى إلى ارتفاع تقييم الشركة .

وداهمت سلطات مكافحة الاحتكار الفرنسية مكاتب Nvidia في فرنسا فيما يتعلق بالتحقيق في الممارسات المناهضة للمنافسة في سبتمبر 2023.

وتواصلت The Verge للحصول على تعليقات من Microsoft وNvidia لكنها لم تتلق أي رد، و ورفضت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل التعليق كما رفضت OpenAI التعليق.

ولا يعني التحقيق الذي تجريه الوكالتان أن إدارة بايدن تفتح قضايا ضد الشركات الثلاث، لكن الصحيفة أشارت إلى أن صفقة مماثلة في عام 2019 أدت إلى رفع دعاوى حكومية ضد جوجل وآبل وأمازون وميتا.