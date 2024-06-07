شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعرض الآن "حالة" الأصدقاء المقربين فى الأعلى.. هل تفضل الترتيب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم تطبيق واتساب، وبالنسبة لمعظمنا، فهو التطبيق المفضل للتواصل مع العائلة والأصدقاء، وبصرف النظر عن السماح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة من خلال الرسائل، يتيح النظام الأساسي للمستخدمين أيضًا وضع تحديثات الحالة لمشاركة المعلومات المهمة مع جهات الاتصال.

ومؤخرًا، قام واتساب بتحسين ميزة تحديثات الحالة هذه، وقامت الشركة في الأيام القليلة الماضية بتجربة عدد من الميزات لتحديثات الحالة، والآن، تم الإبلاغ عن أن Meta تقوم بتجربة نظام تصنيف جديد يعتمد على إعطاء الأولوية لتحديثات حالة واتساب من جهات الاتصال المفضلة لديك.

وفقًا لتقرير في WA Beta Info، يقوم واتساب بتنفيذ ميزة تصنيف جديدة لتحديثات الحالة، حيث تقوم هذه الميزة بتحديث ترتيب تحديثات الحالة داخل القائمة، مما يضمن عرض التحديثات من جهات الاتصال المهمة دائمًا في الأعلى.

وعلى وجه التحديد، يعطي واتساب الأولوية لجهات الاتصال التي تعتبر مهمة، مع وضع تحديثات الحالة من واتساب نفسه دائمًا في أعلى القائمة لضمان حصول المستخدمين على المعلومات والتحديثات المهمة مباشرة من النظام الأساسي.

وتعتمد هذه الأولوية لجهات الاتصال على نظام التصنيف الذي طورته شركة واتساب والذي يأخذ في الاعتبار عدة عوامل لإنشاء إحصائيات تحدد جهات الاتصال المهمة، وتشمل هذه العوامل الاتصال المتكرر، مما يشير إلى مستوى أعلى من التفاعل والأهمية؛ جهة الاتصال المثبتة، حيث يتم إعطاء الأولوية للدردشات المثبتة ضمن علامة التبويب "التحديثات"؛ الرسائل الأخيرة، التي تعكس فورية التفاعلات وأهميتها؛ وانتهاء صلاحية تحديثات الحالة، مما يضمن للمستخدمين رؤية التحديثات في الوقت المناسب قبل أن تختفي.

وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير أنه بسبب نظام التصنيف الجديد هذا، قد يلاحظ المستخدمون أن الطابع الزمني لتحديثات الحالة لم يعد معروضًا داخل القائمة، ويعكس هذا التغيير إعطاء الأولوية للتحديثات من جهات الاتصال المهمة على عرض الطوابع الزمنية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ترتيب تحديثات الحالة يعتمد على المعلومات المخزنة حصريًا على جهاز المستخدم، مما يضمن الخصوصية من خلال عدم مشاركة أي بيانات مع خوادم واتساب، ويعمل هذا النظام بشكل مستقل داخل جهاز كل مستخدم على حدة، ويعد بالحفاظ على خصوصية المستخدم وأمن البيانات.

ومن المهم ملاحظة أنه تتم إعادة تعيين هذه الإحصائيات في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة تثبيت واتساب. وبما أن البيانات التي تعكس أولويات الاتصال لا تتم مشاركتها مع واتساب، فسيتم فقدها أثناء عملية إعادة التثبيت.

بالإضافة إلى ذلك، قد يبدو ترتيب تحديثات الحالة مختلفًا قليلاً على الأجهزة المرتبطة، ويرجع ذلك إلى محفوظات الدردشة التي تمت مزامنتها عبر الأجهزة، والتي قد لا تحتوي على مجموعة البيانات الكاملة اللازمة لتحديد أولويات جهات الاتصال بنفس الطريقة.

لذلك، على الرغم من أن المبادئ العامة لتحديد الأولويات تظل متسقة، إلا أن الترتيب المحدد لجهات الاتصال قد يختلف قليلاً بين الأجهزة، ولهذا السبب قد لا يكون نظام التصنيف دقيقًا بعد إعادة التثبيت أو عند ربط جهاز جديد.

تتوفر ميزة التصنيف الجديدة لتحديثات الحالة لبعض المستخدمين الذين يقومون بتثبيت آخر تحديثات واتساب لنظام Android من متجر Google Play، ومن المتوقع أن يتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.