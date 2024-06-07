شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقابل مليار دولار.. HP تفكر فى الاستحواذ على Humane AI وجهازها الثورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة Humane، وهي شركة أسسها موظفا أبل السابقان عمران شودري وبيثاني بونجيورنو، عناوين الأخبار مؤخرًا، فيما انتشرت شائعات مفادها أن الشركة تبحث عن مشتري لأعمال AI Pin الخاصة بها، ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، قد تكون شركة HP منافسًا محتملاً لشراء شركة Humane.

وبدأت المناقشات حول عملية بيع محتملة بعد حوالي أسبوع من تلقي AI Pin مراجعات سلبية على نطاق واسع، ويتجاوز سعر البيع المبلغ عنه مليار دولار، ويتوافق هذا السعر المطلوب مع تقرير سابق من بلومبرج، والذي ذكر أن شركة Humane كانت تسعى للحصول على سعر يتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار.

وفشل AI Pin، وهو جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه يعمل بالذكاء الاصطناعي بسعر 699 دولارًا، في إقناع المراجعين، فيما سلط النقاد الضوء على العديد من المشكلات، بما في ذلك أداء الجهاز ومشاكل ارتفاع درجة الحرار، وردًا على هذه الانتقادات، لم تتعامل شركة Humane مع التعليقات بشكل جيد، حيث اتهموا المراجعات السلبية بالافتقار إلى التفاؤل، بل وأرسلوا تحذيرات للعملاء بشأن حالة الشحن التي تشكل خطرًا على السلامة من الحرائق.

كان ارتفاع درجة حرارة الجهاز مشكلة كبيرة، حيث تشير التقارير إلى أن المسؤولين التنفيذيين في منظمة Humane اضطروا إلى استخدام عبوات الثلج للحفاظ على برودة AI Pin بما يكفي ليعمل بشكل صحيح، وكان هذا مؤشرًا واضحًا على أن المنتج لم يتم اختباره بشكل كافٍ قبل إصداره.

ومما زاد من تفاقم هذه المشكلات، أنه تم فصل أحد كبار مهندسي البرمجيات في شهر فبراير بسبب تشكيكه في مدى استعداد AI Pin للإطلاق، وقيل إن هذا الفصل يمثل انتهاكًا لسياسة منظمة هيومان ضد الحديث الداخلي السلبي.

وكشف الموظفون الحاليون والسابقون أن تشودري وبونجيورنو تجاهلا التحذيرات بشأن ضعف عمر بطارية AI Pin والاستهلاك العالي للطاقة، وبدلاً من معالجة هذه المخاوف، أعطوا الأولوية للإيجابية على النقد البناء، ولم يكن هذا النهج يبشر بالخير بالنسبة للشركة، التي تلقت حوالي 10000 طلب فقط لـ AI Pin بحلول أوائل أبريل، وهذا الرقم أقل بكثير من هدفهم المتمثل في بيع 100 ألف وحدة خلال العام.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، اعترف بونجيورنو بالتحديات التي يواجهها AI Pin، قائلاً: "أنت لا تعرف كل شيء قبل إطلاقه"، كما أعرب تشودري عن أسفه، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتمنون لو كان بإمكانهم التعامل مع بعض القضايا بشكل مختلف، وعلى الرغم من النكسات، لا تزال الشركة متفائلة بشأن مستقبل منتجها.

واجه دبوس AI الخاص بشركة Humane تحديات كبيرة منذ إطلاقه، مما دفع الشركة إلى التفكير في بيع أعمالها إلى مشتر محتمل مثل HP، وسلطت المراجعات السلبية والمشكلات المحمومة والصراعات الداخلية الضوء على الصعوبات التي واجهتها الشركة، بينما تتنقل منظمة Humane في هذه التحديات، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتكيفون وما إذا كان بإمكانهم تغيير الأمور، وفي الوقت الحالي، لا يزال مصير AI Pin وبيعه المحتمل لشركة HP غير مؤكد.