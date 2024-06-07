شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة منك عندها 60 سنة.. علماء يطورون بوت AI شبيهك للتحدث إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ الخبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) برنامج Future You، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحاكي نسخة من المستخدم يبلغ من العمر 60 عامًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الباحثون أن الدردشة السريعة مع ذاتك المستقبلية هي ما يحتاجه الناس لبدء التفكير أكثر بشأن قراراتهم في الوقت الحاضر.



من خلال صورة الملف الشخصي القديمة والذكريات الاصطناعية التي تستحق الحياة، يقدم برنامج الدردشة الآلي قصصًا معقولة عن حياة المستخدم جنبًا إلى جنب مع الحكمة من المستقبل.



أدت محادثة قصيرة مع برنامج الدردشة الآلي إلى جعل المستخدمين يشعرون بقدر أقل من القلق وأكثر ارتباطًا بمستقبلهم، في تجربة شملت 334 متطوعًا، ولبدء الدردشة مع ذواتهم المستقبلية، يطرح الذكاء الاصطناعي أولاً على المستخدمين سلسلة من الأسئلة حول حياتهم الحالية، وماضيهم، وأين قد يرغبون في أن يكونوا في المستقبل.

يمنح المستخدمون أيضًا الذكاء الاصطناعي صورة حالية لأنفسهم والتي يتم تحويلها إلى صورة ملف شخصي ذات شعر رمادي لنسختهم المستقبلية.

يتم بعد ذلك إدخال إجاباتهم في برنامج ChatGPT-3.5 الخاص بشركة OpenAI، والذي يولد "ذكريات اصطناعية" لبناء خلفية درامية متماسكة يمكن من خلالها الإجابة على الأسئلة.



قالت إحدى المشاركات لـ Future You إنها تريد أن تصبح معلمة أحياء في المستقبل، وعندما سألت نفسها في وقت لاحق وهي تبلغ من العمر 60 عامًا عن اللحظة الأكثر مكافأة في حياتها المهنية، أجاب الذكاء الاصطناعي: "القصة المجزية من مسيرتي المهنية ستكون الوقت الذي تمكنت فيه من مساعدة طالبة متعثرة على تحسين درجاتها واجتياز امتحاناتها".