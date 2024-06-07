شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باقى 3 شهور فقط .. كل ما تحتاج معرفته عن سلسة iPhone 16 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تظهر سلسلة iPhone 16 من أبل لأول مرة في سبتمبر من هذا العام، وذلك في أعقاب تقليد الشركة المتمثل في الكشف عن أجهزة ايفون جديدة في نهاية كل عام، وهذا يعني أنه من المرجح أن يتم إطلاق هواتف iPhone 2024 في غضون 3 أشهر تقريبًا، في حين أن شركة أبل لم تعلن رسميًا عن تاريخ الإطلاق بعد، إلا أن هناك شائعات واسعة النطاق تحيط بسلسلة iPhone 16.

مع انتشار العديد من التسريبات والتقارير الداخلية، دعونا نلقي نظرة على الميزات والمواصفات المحتملة لسلسلة iPhone 16 القادمة، يغطي هذا جوانب مثل التصميم والعرض والبطارية والكاميرا والمزيد، علاوة على ذلك، سيكون مؤتمر أبل للمطورين العالميين (WWDC) القادم في 10 يونيو، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أحدث البرامج، بما في ذلك iOS 18، وتقديم رؤى حول تكامل الذكاء الاصطناعي في أجهزة iPhone الجديدة.

تغييرات التصميم المتسربة

يشاع أن سلسلة iPhone 16 ستجلب تغييرات كبيرة في التصميم، مع تسريبات تشير إلى الابتعاد عن الأزرار المادية التقليدية، وبدلا من ذلك، قد تقدم شركة أبل أزرارا سعوية حساسة للمس توفر ردود فعل لمسية، ومحاكاة الإحساس بالضغط على زر حقيقي، تم التكهن في البداية بهذا الابتكار، المدعوم بمحرك Taptic Engine من أبل، لسلسلة iPhone 15 ولكن ورد أنه تم تأجيله بسبب تحديات فنية.

فيما يتعلق بتصميم الكاميرا، من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 16 وiPhone 16 Plus العادية بترتيب كاميرا عمودي في وحدة على شكل حبوب منع الحمل، ومجهزة بعدسات واسعة وفائقة الاتساع، يمكن أن يدعم هذا الإعداد أيضًا تسجيل الفيديو المكاني، وهي ميزة كانت تقتصر سابقًا على طرازات iPhone 15 Pro المتطورة.

ويمكن أن تكون الإضافة الملحوظة هي تضمين زر التقاط مخصص يهدف إلى تبسيط تسجيل الفيديو، علاوة على ذلك، يُشاع أن زر الإجراء الجديد، الذي كان حصريًا سابقًا لطرز Pro، أصبح ميزة قياسية في جميع إصدارات iPhone 16، تماشيًا مع سلسلة iPhone 15، من المتوقع أن تحتفظ الطرز القادمة بتصميم الشاشة المثقوبة ومنفذ USB Type-C.

الشاشة

ن المرجح أن تتميز سلسلة iPhone 16 بشاشات أكبر بإطارات أنحف لتحسين التجربة المرئية، على وجه التحديد، يُشاع أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيأتيان بشاشات أكبر بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي، في حين أن هذه الشاشات الكبيرة ستعمل بلا شك على تحسين عرض المحتوى والألعاب، إلا أنها قد تشكل تحديات للمستخدمين الذين يفضلون التشغيل بيد واحدة.

وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن يحافظ هاتفا iPhone 16 وiPhone 16 Plus القياسيان على أحجام شاشات أسلافهما البالغة 6.1 بوصة و6.7 بوصة، ومع ذلك، يمكن أن تكون الترقية الرئيسية لهذه النماذج هي تقديم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، والذي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من سيولة الرسوم المتحركة والتفاعلات، ومواءمتها بشكل أوثق مع نماذج Pro.

ترقيات داخلية

من حيث الأداء، من المتوقع أن يتم تشغيل iPhone 16 وiPhone 16 Plus بواسطة شريحة A18 SoC، في حين قد يتميز iPhone 16 Pro وPro Max بشريحة A18 Pro الأكثر تقدمًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات بأن طرازات Pro ستتضمن منصات الجرافين بدلاً من منصات الجرافيت الحالية، تهدف هذه الترقية إلى تحسين تبديد الحرارة من الشريحة، مما قد يؤدي إلى الحفاظ على برودة الجهاز أثناء المهام المكثفة.

تحسينات البطارية والشحن

يعد عمر البطارية مجالًا آخر من المتوقع أن تشهد فيه سلسلة iPhone 16 تحسينات، تشير التسريبات إلى أن iPhone 16 يمكن أن يأتي مع بطارية تبلغ سعتها 3561 مللي أمبير في الساعة، بينما يمكن أن يقدم iPhone 16 Plus وحدة تبلغ سعتها 4006 مللي أمبير في الساعة، لا تزال تفاصيل طراز Pro غير معلنة، ولكن يُشاع أن iPhone 16 Pro Max سيحصل على بطارية أكبر تبلغ 4676 مللي أمبير في الساعة.

أي تغييرات الكاميرا؟

من المتوقع أن يكون iPhone 16 Pro Max متميزًا من حيث قدرات الكاميرا، مع وجود شائعات تشير إلى أنه سيحتوي على كاميرا منظار مقربة فائقة، يمكن أن توفر هذه الكاميرا مستوى أعلى من التكبير البصري، ومن المحتمل أن يتجاوز قدرة التكبير/التصغير الحالية البالغة 5x، مما يجعلها مثالية لالتقاط الأهداف البعيدة مثل الرياضة أو الحياة البرية.

ويشاع أيضًا أن iPhone 16 Pro سيتضمن إمكانية تكبير بصري 5x، على غرار iPhone 15 Pro Max، وذلك بفضل نظام العدسات الرباعية من أبل، يعد هذا النظام بتقديم أداء تكبير محسن دون المساس بجودة الصورة، يقال إن شركة أبل تستكشف تقنية طلاء بصري جديدة مضادة للانعكاس لكاميرات iPhone الخاصة بها، والتي تهدف إلى تقليل المؤثرات مثل توهج العدسة والظلال، وبالتالي ضمان جودة صورة أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 16 Pro بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، والتي من شأنها أن تلتقط المزيد من الضوء وتوفر وضوحًا وتفاصيل أفضل في اللقطات، ويقال أيضًا أن هذا التغيير يعمل على تحسين الأداء في ظروف الإضاءة المنخفضة ودعم ProRAW بدقة 48 ميجابكسل photos في الوضع Ultra Wide، مما يوفر للمستخدمين صورًا مفصلة للغاية للتحرير.