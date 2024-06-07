شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: هواتف أيفون ستحصل على تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل الامتثال للوائح حكومة المملكة المتحدة الجديدة، كشفت شركة أبل أن أحدث هواتف أيفون الخاصة بها ستتلقى تحديثات أمنية لمدة خمس سنوات على الأقل.

ويأتى هذا الكشف كجزء من خطة أبل للامتثال لقانون أمن المنتجات والبنية التحتية للاتصالات (PSTI) في المملكة المتحدة، والذي يتطلب من الشركات التي تبيع المنتجات المتصلة بالإنترنت تلبية معايير الأمان الجديدة.

ويلزم القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الشركات بتحديد الحد الأدنى للمدة الزمنية التي ستوفر فيها التحديثات الأمنية للمنتج، وهذا لا يعني بالضرورة أن شركة آبل ستضع حدًا أقصى للتحديثات الأمنية لمدة خمس سنوات لأنه مجرد حد أدنى.

وتقوم آبل أحيانًا بدفع التحديثات الأمنية إلى الهواتف القديمة أيضًا ، وفي شهر يناير أصدرت الشركة تحديثًا أمنيًا لجهاز iPhone 5S الذي يبلغ من العمر 10 أعوام تقريبًا لمعالجة ثغرة أمنية، كما دفعت أيضًا تحديثًا إلى iPhone 5S و6 فى عام 2022.

ويسرد ملف آبل "تاريخ الدعم المحدد" بحد أدنى خمس سنوات اعتبارًا من 22 سبتمبر 2023 وهو تاريخ إصدار iPhone 15، وهذا يعني أن iPhone 15 يجب أن يتلقى تحديثات الأمان حتى عام 2028 على الأقل.

ولا تحدد آبل عادةً المدة التي سيتلقى فيها ايفون التحديثات الأمنية ، من ناحية أخرى ضمنت كلا من جوجل وشركات أخرى سبع سنوات من التحديثات الأمنية على أجهزتهما الأحدث.