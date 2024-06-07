شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gigafactory of Compute for AI.. كل ما تحتاج معرفته عن كمبيوتر إيلون ماسك العملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم إيلون موسك الآن ببناء كمبيوتر فائق السرعة، والذي يدعي أنه الأكبر في العالم، ومن المرجح أن يتم بناء هذا الجهاز الضخم في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الامريكية، ومن المقرر أن يصبح مشروع ماسك الطموح، الذي يطلق عليه اسم Gigafactory of Compute، أهم استثمار في تاريخ المدينة، حيث يعد بخلق مئات الوظائف وتعزيز الملف التكنولوجي لمدينة ممفيس.

وسيتم تشغيل هذا الكمبيوتر العملاق الجديد بواسطة وحدات معالجة الرسوميات Nvidia H100، وهي من بين أكثر الرقائق المرغوبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووفقًا لبيان صادر عن غرفة ممفيس الكبرى، تعمل شركة xAI مع المسؤولين المحليين منذ شهر مارس لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، وإذا تمت الموافقة على المشروع، فسيهدف إلى أن يصبح متاحًا عبر الإنترنت بحلول خريف عام 2025.

وفي تصريح لموقع Business Insider، أكد تيد تاونسند، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة ممفيس الكبرى، أنه على الرغم من أن الجدول الزمني غير محدد، إلا أن العمل حول xAI يتقدم "بقوة شديدة" للوفاء بالمواعيد النهائية، والجدير بالذكر أن Musk أخبر مستثمري xAI في وقت سابق أنه يريد أن يصبح الكمبيوتر العملاق متصلاً بالإنترنت بحلول خريف عام 2025.

ويعد الكمبيوتر العملاق المقترح استثمارًا بمليارات الدولارات ومن المتوقع أن يخلق مئات الوظائف ويجذب استثمارات كبيرة، وذلك تماشيًا مع خطط ماسك لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الزخم التنافسي ضد عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وGoogle وMeta.

أما بالنسبة لموقع المشروع، فالمشروع ليس رسميًا بعد، فهو في انتظار موافقة محرك نمو التنمية الاقتصادية في مقاطعة ممفيس شيلبي، وهيئة وادي تينيسي، والسلطات الحاكمة الأخرى، وتناقش المدينة أيضًا الإعفاءات الضريبية المحتملة والحوافز الأخرى لجذب شركة XAI، وقال تاونسند لـ BI: "لدينا عمل يجب القيام به، لا ترتكب أي خطأ"، "لكننا ممتنون للغاية للاهتمام الذي أبداه إيلون ومديروه التنفيذيون وفريق xAI."

وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول الموقع الدقيق للمنشأة لأسباب أمنية، تشير التقارير إلى أنها قد تحتل منشأة إلكترولوكس ممفيس السابقة، وفقًا لصحيفة ممفيس بيزنس جورنال، وبحسب التقارير، فقد شاركت غرفة ممفيس الكبرى في المشروع منذ حوالي 90 يومًا، وكثفت الجهود بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

وقال عمدة ممفيس بول يونج: "كان لدينا موقع مثالي وجاهز للاستثمار"، "ولدينا قوة موظفينا الذين ابتكروا عمليات جديدة ومبتكرة لمواكبة الوتيرة المطلوبة لتحقيق هذا المشروع التحويلي"، وإذا تمت الموافقة على مشروع Gigafactory of Compute، فسوف يضع ممفيس في مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي، مما يمثل استثمارًا تاريخيًا في مستقبل المدينة.

ولدعم المشروع، أعلنت شركة xAI مؤخرًا عن جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 6 مليارات دولار، حيث استثمر ماسك شخصيًا 750 مليون دولار، ويقدر هذا الدعم المالي الشركة بأكثر من 24 مليار دولار، وبالإضافة إلى ذلك، أعاد Musk توجيه شرائح Nvidia المخصصة أصلاً لشركة Tesla إلى xAI، مع إعطاء الأولوية لمشروع الذكاء الاصطناعي.