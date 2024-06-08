شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Leica الجديد على آيفون يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لدى مستخدمي آيفون الآن أداة جديدة لتعزيز مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي مع إطلاق تطبيق Leica LUX، يتيح هذا التطبيق الذي طورته شركة Leica Camera AG بالتعاون مع Fjorden Electra AS، لمستخدمي iPhone التقاط صور احترافية باستخدام تقنيات وجماليات التصوير الفوتوغرافي الشهيرة من Leica.

واتخذت شركة Leica، المعروفة بكاميراتها وعدساتها عالية الجودة، خطوة استراتيجية في توسيع قطاع أعمالها للهواتف المحمولة من خلال الاستحواذ على Fjorden Electra AS، وهي شركة نرويجية ناشئة متخصصة في تطبيقات وملحقات التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية ، المنتج الأول لهذا التعاون هو تطبيق Leica LUX، المتوفر الآن للتنزيل في متجر التطبيقات.

مميزات تطبيق لايكا لوكس

مظهر Leica: يتيح تطبيق Leica LUX للمستخدمين تكرار مظهر Leica الشهير من خلال صور iPhone الخاصة بهم، وهذا يعني أنه يمكنك تحقيق نفس النتائج عالية الجودة والممتعة من الناحية الجمالية التي تشتهر بها كاميرات Leica.

الأدوات الاحترافية: يتضمن التطبيق مجموعة من الأدوات الاحترافية التي تساعدك على التقاط صور أفضل، وتم تصميم هذه الأدوات لتمنحك مزيدًا من التحكم في التصوير الفوتوغرافي، مثل ضبط التعرض والتركيز وتوازن الألوان، تمامًا كما تفعل مع كاميرا Leica التقليدية.