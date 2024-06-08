شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق ميزة الدقة الفائقة لتحسين دقة الألعاب تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق مايكروسوفت ميزة الدقة الفائقة التلقائية (Auto SR) الجديدة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot Plus القادمة والتي ستتنافس مع التقنيات المتطورة مثل DLSS من Nvidia، وستعمل ميزة Auto SR المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تحسين دقة اللعبة تلقائيًا وتحسين معدلات الإطارات، وتقوم مايكروسوفت الآن بتفصيل كيفية اختلافها عن DLSS وXeSS وFSR.

وسيتم دمج Auto SR في نظام التشغيل Windows 11، وسيكون متاحًا على أجهزة Copilot Plus التي تحتوي على وحدة معالجة عصبية مخصصة (NPU) ، وقد تم تصميمه للعمل مع الألعاب الموجودة دون الحاجة إلى تكوينات يدوية ولا حاجة لمطوري الألعاب لتغيير طريقة عرض ألعابهم.

ويقول فريق DirectX في منشور بالمدونة : "يختلف Auto SR عن تقنيات الدقة الفائقة مثل AMD FidelityFX Supersolution وIntel XeSS وNVIDIA DLSS Supersolution المضمنة في الألعاب ، وتتطلب هذه الأساليب من الألعاب تغيير عرضها، على سبيل المثال باستخدام انحياز الارتعاش وMIP لإضافة تفاصيل أكثر دقة.

وفي المقابل، يقوم Auto SR بمهمة تحسين الألعاب بدون معلومات إضافية لتحسين الألعاب كما هي موجودة اليوم.

كما يستخدم Auto SR نماذج ذكاء اصطناعي أكبر على الجهاز مدمجة مع NPU على أجهزة Copilot Plus لتطبيق تحسينات الذكاء الاصطناعي على مرئيات اللعبة، كل ذلك أثناء عرض اللعبة بدقة أقل لتحسين معدلات الإطارات.

وتقوم مايكروسوفت بتفريغ العمل مباشرةً إلى وحدة NPU هنا، لذا فهي لا تصل حتى إلى وحدة معالجة الرسومات لبدء عمل الترقية ، ويقول فريق DirectX: "لا يعمل هذا التحول الاستراتيجي على تحسين معدلات الإطارات فحسب، بل يعزز أيضًا كفاءة استخدام الطاقة لكل إطار معروض، مما يعزز بشكل كبير تجربة الألعاب الشاملة".