شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدعم إرسال الرسائل النصية إلى خدمات الطوارئ الأمريكية 911 خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه بداية من الشتاء المقبل ستدعم خدمة رسائل جوجل إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 911 من خلال خدمة RCS .

ويتوفر استخدام الرسائل القصيرة للاتصال برقم 911 في ما يزيد قليلاً عن نصف جميع مراكز إرسال الطوارئ في الولايات المتحدة، ولكن في تلك المناطق، سيستفيد الأشخاص الذين يستخدمون خدمة RCS من مجموعة من الميزات الجديدة مثل مشاركة الموقع وإيصالات القراءة، ويعد توقيت الإعلان قبل أيام قليلة من إعلان شركة آبل عن دعم RCS في نظام التشغيل iOS 18 ربما ليس من قبيل الصدفة أيضًا.

وتعمل جوجل مع شركة تدعى RapidSOS ، والتي يمكنها بالفعل نقل معلومات طبية معينة إلى المستجيبين للطوارئ لكل من مستخدمي iPhone وAndroid، وبمجرد تمكين مركز إرسال الطوارئ، سيشاهد الأشخاص الذين يرسلون رسائل نصية إلى هذا المركز عبر رسائل جوجل المؤشرات المعتادة التي يرسلونها عبر RCS ، وسوف يرون أيضًا إيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة عندما يستجيب المرسل.

وقد تم طرح القدرة على إرسال رسالة نصية إلى الرقم 911 ببطء على مدار العقد الماضي ، و تقول لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أنه في المناطق التي لا يتم فيها دعم إرسال الرسائل النصية مع 911، يُطلب من شركات الاتصالات اللاسلكية تقديم رسالة ارتدادية لتوجيههم لإجراء مكالمة بدلاً من ذلك.

وستدعم خدمة RCS أيضًا مشاركة الصور والفيديو عالية الجودة مع المستجيبين الأوائل وستسمح لك بإرسال موقعك الدقيق، وتقول جوجل إنها تعمل مع شركائها لتوسيع نطاق رسائل RCS مع خدمات الطوارئ و"تدعو النظام البيئي إلى الشراكة معنا لتوفير رسائل طوارئ موثوقة للجميع".