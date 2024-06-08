شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق Google Sheets يوفر ميزة مهمة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، أن جداول البيانات Google Sheets ستحصل على تحديث جديد يوفر إشعارات مشروطة، مما يعني أنه يمكنك وضع قواعد في جداول البيانات عند حدوث أشياء معينة، على سبيل المثال، يمكنك ضبطه لإرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني إليك عندما ينخفض الرقم إلى ما دون أو أعلى من مبلغ معين أو عندما تتغير قيمة العمود.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يمكنك أيضًا تعيين القواعد التي تتوافق بشكل أكبر مع أداة مدير المشروع، مثل الحصول على إشعار عند تغير حالة المهمة أو مالكها.



لا تتطلب هذه الأداة سوى الوصول للتعديل، حيث يستطيع أي شخص تعيين إشعارات لنفسه أو للآخرين عن طريق إدخال عناوين بريده الإلكتروني، ويمكنك إلغاء الاشتراك إذا بدأ شخص ما في إرسال إشعارات غير مرغوب فيها إليك.

اتبع هذه الإرشادات لاستخدام الإشعارات الشرطية:

- انتقل إلى الأدوات ثم الإشعارات الشرطية أو اضغط بزر الماوس الأيمن في الخلية.

- من هناك، اضغط فوق إضافة قاعدة ثم حدد نطاقًا أو عمودًا مخصصًا.

- يمكنك إضافة معايير إضافية للقاعدة، مثل ما يجب أن يذكره المربع بالضبط حتى تتلقى إشعارًا.

- وبعد ذلك، يمكنك إدخال عناوين البريد الإلكتروني يدويًا أو تحديد عمود يحتوي عليها.