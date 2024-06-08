شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تكشف عن تطبيق "كلمات المرور" الجديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لتقديم تطبيق جديد يسمى كلمات المرور لمساعدة المستخدمين على إدارة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج ، وبحسب ما ورد ستقدم الشركة الجهاز في مؤتمر المطورين العالمي الأسبوع المقبل.

وتتيح لك آبل بالفعل حفظ كلمات المرور الخاصة بك عبر جهاز iPhone أو iPad أو Vision Pro باستخدام iCloud Keychain ، وسيقوم التطبيق الجديد بالمزامنة بنفس الطريقة ولكن مع فصل عمليات تسجيل الدخول إلى فئات مختلفة، مثل الحسابات وشبكات Wi-Fi ومفاتيح المرور ، ومع ذلك تقول بلومبرج إن تطبيق كلمات المرور الجديد سيعمل على توسيع الدعم لنظام التشغيل Windows أيضًا، ولا توجد معلومات عن دعم نظام Android.

ومن المتوقع أن يظهر التطبيق الجديد لأول مرة في أنظمة التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS 15 ، وكما لاحظت بلومبرج ستكون كلمات المرور قادرة على إنشاء كلمات مرور وتخزينها، على غرار مديري كلمات المرور مثل LastPass و1Password.

وتشمل الميزات الأخرى التي أبرزتها بلومبرج الملء التلقائي لأسماء المستخدمين وكلمات المرور، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء رموز المصادقة مثل Google Authenticator.

ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل عن مجموعة من الميزات الجديدة خلال مؤتمر WWDC في 10 يونيو، حيث تشير الشائعات إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لجهاز iPhone في iOS 18 ، إلى جانب إصلاح شامل لـ Siri .