شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر WWDC 2024.. أبل تطرح ردود ذكية مدعومة بالذكاء الأصطناعى فى تطبيق البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل ستقدم ميزة الردود الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق البريد الأصلي الخاص بها، وستكون ميزة الرد الذكي قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء ردود فورية على رسائل البريد الإلكتروني في البريد الوارد.

ويقال إن عملاق التكنولوجيا سيكشف النقاب عن هذه الميزة في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) 2024 القادم المقرر عقده في 10 يونيو، ويقال إن Siri مزود بميزة الردود الذكية أيضًا، والتي ستسمح له بإنشاء الرسائل والرد على رسائل البريد الإلكتروني على نيابة عن المستخدم، ويقال إن هذه الترقيات التي يقودها الذكاء الاصطناعي يتم تطويرها بواسطة مشروع BlackPearl من أبل.

ووفقًا لتقرير صادر عن appleInsider، تم إعداد تطبيق البريد لترقية كبيرة، ونقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، زعمت أن ميزة الردود الذكية ستكون قادرة على إنشاء ردود على البريد الإلكتروني ومساعدة المستخدمين على الرد على رسائل البريد الإلكتروني بسرعة، ويقال أيضًا أنه قادر على تغيير نبرة الاستجابات، وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من الرد أن يكون أكثر احترافية، أو أكثر تحادثًا، أو أكثر ودية.

وادعى التقرير أن الإصدار التجريبى لأنظمة التشغيل القادمة من أبل أظهر أيضًا المزيد من الترقيات لتطبيق البريد، وشوهدت نتائج بحث التطبيق تتضمن بيانات من جهات الاتصال والمواقع والمستندات الموجودة على الجهاز، وتم الإبلاغ عن ذلك لإضافة وظيفة بحث أكثر دقة لتطبيق البريد، ويقال إن هذه الميزات مدعومة بنموذج اللغة الكبير Ajax (LLM)، وهو نموذج الذكاء الاصطناعى على الجهاز الذى لم يتم الإعلان عنه بعد من أبل.

وعلاوة على ذلك، قد يكون تطبيق البريد قادرًا على تصنيف رسائل البريد الإلكتروني بناءً على نصها، حسبما ذكر التقرير، وقد يعني هذا أن شركة أبل ستقوم بتزويد تطبيق Mail بتقنية التعلم الآلي لتحليل رسائل البريد الإلكتروني، وأبرز التقرير أن التطبيق قد يكون قادرًا على تصنيف رسائل البريد الإلكتروني في واحدة من القوائم الست المحددة مسبقًا بين التجارة والأخبار وغيرها والعروض الترويجية والاجتماعية والمعاملات.

وقد يكون هذا مفيدًا لأولئك الذين يتلقون عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني، قد تستفيد منها أيضًا حسابات البريد الإلكتروني الرسمية للمؤسسات، وبالإضافة إلى ذلك، يدعي التقرير أنه سيتم أيضًا إضافة ميزات الردود الذكية وتصنيف البريد الإلكتروني إلى Siri، وفي حين أنه من الصعب قياس حالة الاستخدام للأخير، فإن الأول سيسمح للمستخدمين بالرد شفهيًا على رسائل البريد الإلكتروني ذات المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.