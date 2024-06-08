تكنولوجيا: هواتف Z Fold6 وZ Flip6 تقدم ميزة الترجمة الحية لتطبيقات الطرف الثالث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري سامسونج على خططها لدفع ميزة الترجمة الحيه عبر منصة Galaxy AI في هواتف Z Fold6 وZ Flip6 لتطبيقات الطرف الثالث.

بدأت العملاق الكوري في الإستعداد لإنطلاق الحدث الرسمي للإعلان عن هواتف Galaxy Z Fold6 وZ Flip6، ولقد أكدت سامسونج على دعم هذه الإصدارات بمنصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI.

ولقد أشار “Won-Joon Choi” عبر تفاصيل تم مشاركتها مؤخراً أن سامسونج تخطط لتحسين منصة الذكاء الإصطناعي للجيل القادم من الهواتف القابلة للطي، كما أكد على أن الإصدارات القادمة تجمع بين التصميم المرن والإمكانات المتعددة عبر منصة “Galaxy AI”.

وتهدف سامسونج من خلال “hybrid AI” إلى إحداث ثورة في تقنية الذكاء الإصطناعي مع الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، مع الجمع بين دعم المستخدم بإستجابة فورية وتعزيز معايير الخصوصية بشكل خاص مع تعدد إستخدامات الذكاء الإصطناعي عبر الخدمات السحابية.

أيضاً من المقرر أن تتوسع سامسونج بميزة الترجمة الحية التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتشمل تطبيقات خارجية، على أن تدعم ميزة الترجمة الحية المستخدمين في الرسائل، والمكالمات الصوتية.

ومن المقرر أن يتم دمج نموذج الذكاء الإصطناعي في الأجهزة لتأكيد معايير الخصوصية للمستخدمين، كما أكد Choi على تطوير مميزات الذكاء الإصطناعي خلال الفترة القادمة مع تحسين وحدات المعالجة العصبية.

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