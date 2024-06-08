شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتش تطلق ميزة تتيح لمنسقي الأغاني تقسيم الإيرادات مع شركات التسجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة البث المباشر Twitch برنامجا جديدا يستهدف منسقي الأغاني اليوم، وسيسمح للمبدعين باستخدام الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر فى مجموعات البث الخاصة بهم عن طريق دفع رسوم.

وتقول الشركة، إن Twitch وقعت صفقات مع شركات التسجيل الكبرى مثل Universal Music Group وWarner Music Group وSony Music بالإضافة إلى "مئات" العلامات التجارية المستقلة، وألمح الرئيس التنفيذي دان كلانسي في أبريل إلى أن الشركة تعمل على بناء نظام رسمي لمنسقي الأغاني.

ومن أجل تغطية تكلفة الحقوق، سيدفع مقدمو البث نسبة مئوية من أرباحهم من البث إلى أصحاب الحقوق، وستختلف النسبة التي لم يشاركها Twitch علنًا، ستعتمد على طرق تحقيق الدخل التي يستخدمها القائمون على البث، وسوف يتقاسمون هذه التكلفة مع Twitch بتقسيم 50/50، على الرغم من أن Twitch تقول إنها في البداية، ستغطي "مزيدًا من التكلفة".

وسيتمكن بعض منسقي الأغاني من الوصول إلى إعانة لمدة عام واحد تدفعها المنصة والتي تغطي الفرق بين أرباحهم والأموال المدفوعة لشركات الإنتاج والفنانين، ولن يُطلب من منسقي الأغاني الذين لا يحققون الدخل على Twitch دفع الرسوم.

وكتبت الشركة في منشور بالمدونة: "غالبًا ما يعتمد منسقو الأغاني على الموسيقى المسجلة مسبقًا من فنانين آخرين ويستفيدون منها كجزء مهم من تعبيرهم الإبداعي".

ومع ذلك، عند بث الموسيقى المسجلة مسبقًا عبر الإنترنت، هناك مجموعة متنوعة من مشكلات حقوق الطبع والنشر التي يجب أخذها في الاعتبار والتي تختلف باختلاف المناطق."