تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات ساعات Galaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف سامسونج في شهر يوليو المقبل عن جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات Galaxy Watch7 وGalaxy Watch Ultra.

أكدت التفاصيل الجديدة التي جاءت عبر عدد من التسريبات المصورة على أن سامسونج ستقدم إصدار Ultra هذا العام في سلسلة الساعات الذكية.

ومن المقرر أن تنطلق Watch7 باثنان من الأحجام تشمل 40 و44مم، بينما تتوفر ساعة Galaxy Watch Ultra الذكية بحجم واحد فقط 47مم على غرار إصدارات شركة ابل.

أيضاً من المقرر أن تأتي ساعة Galaxy Watch7 الذكية باثنان من الإختيارات في الألوان تشمل الأخضر والكريمي، كما تستخدم سامسونج في تصنيع هذا الإصدار الألومنيوم “Armor 2″، وزجاج sapphire.

كما تدعم ساعة Watch7 الذكية مقاومة الماء عند 5ATM، وتدعم معايير IP68، وأيضاً تتميز بتصميم بالمعايير العسكرية MIL-STD-810H.

ويضم النموذج المميز بحجم 40مم بطارية بقدرة 300 mAh، بينما يضم النموذج المميز بحجم 44مم بطارية بقدرة 425 mAh، كما تضم الساعة الذكية معالج بدقة تصنيع 3 نانومتر، وتأتي بسعة 32 جيجا بايت وسطوع يصل إلى 2000 nits.

من جانب أخر تأتي ساعة Galaxy Watch Ultra الذكية بتصميم من التيتانيوم، على أن تتوفر بألوان الفضي، والبيج، والرمادي.

وتدعم الساعة الذكية مقاومة الماء بمعايير 10ATM، ومقاومة الماء والغبار بمعايير IP58، كما تأتي الساعة الذكية بمعايير MIL-STD-810H، وتضم بطارية بسعة 590 mAh، وتأتي Galaxy Watch Ultra أيضاً بمعالج بدقة تصنيع 3 نانومتر وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما تصل نسبة السطوع في الشاشة إلى 3000 nit.

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