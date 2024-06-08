تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف Oppo F27 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Oppo F27 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 13 من شهر يونيو الجاري.

تعقد Oppo مؤتمر خلال أيام لكشف النقاب عن هواتف Oppo F27 Pro وOppo F27 Pro Plus، ولقد رصد الأخير في منصة Geekbench منذ بضعة أيام، كما تم الكشف عن الهاتف في مقطع فيديو لفتح الصندوق.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يضم إصدار Plus شاشة AMOLED منحنية بحجم6.7 إنش، وجودة عرض FHD+ ومعدل تحديث 120 Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7050، ويأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Oppo F27 Pro Plus بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، ويدعم معايير IP69 لمقاومة الماء والغبار.

كما يتميز الهاتف بتصميم يحاكي الجلد، ويضم مكبر صوتي واحد، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

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