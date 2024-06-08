شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل الكشف عنها فى WWDC 2024.. كل ما تريد معرفته عن Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تستعد شركة أبل لمؤتمر WWDC 2024، الذي يبدأ في 10 يونيو، فمن المرجح أن تسلط الشركة الضوء على تطورات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وبعد أن أعلن معظم المنافسين، مثل مايكروسوفت وجوجل، عن نواياهم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن تنقل شركة أبل السباق إلى مستوى آخر.

ففي WWDC 2024، من المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي هو اللاعب الرئيسي ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لديه أيضًا اسم له، حيث أن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد، والذي سيتم دمجه بعمق في أجهزة أبل القادمة، سيطلق عليه اسم Apple Intelligence، وفقًا لتقرير بلومبرج.

ومن المتوقع أن يصل Apple Intelligence إلى الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل iPhone وiPad وMac، ووفقًا للتطورات، من المرجح أن تكشف شركة أبل عن الشراكة مع OpenAI وتكاملها مع chatbot iOS 18، وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن أي شيء حتى الآن، إلا أن الشركة قد تقدم Apple Intelligence بدعم iOS 18.

ذكاء أبل: كيف ستعمل

تهدف Apple Intelligence إلى دمج التكنولوجيا في أكبر عدد ممكن من التطبيقات لتسهيل المهام اليومية للمستخدمين، وتركز شركة أبل على الميزات ذات الجاذبية الواسعة، وفقًا للتقرير، وسيتم تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي بواسطة التكنولوجيا والأدوات الخاصة بها من OpenAI.

وسيتم تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل بواسطة التكنولوجيا والأدوات الخاصة بها من OpenAI، وستعتمد الخدمات إما على المعالجة على الجهاز أو الحوسبة السحابية، اعتمادًا على مدى تعقيد المهمة المطروحة، وستتضمن أنظمة التشغيل الجديدة خوارزمية لتحديد النهج الذي ينبغي اتباعه في أي مهمة معينة.

ونظرًا لأن الارتباط مع OpenAI يفتح أيضًا العديد من المخاوف الأمنية، فقد خططت شركة أبل لذلك أيضًا، ويبدو أن شركة أبل علمت أنه بعد استحواذ OpenAI على برنامج الدردشة الآلي، لن يكون هناك الكثير في أيديهم، وقرر عملاق التكنولوجيا جعلها ميزة الاشتراك، وهذا يعني أنه يمنح المستخدمين التحكم فيما إذا كانوا يريدون اعتماده أم لا.

يتمثل دور الذكاء الاصطناعي في iOS 18 في التلخيص، وتخطط أبل لميزات يمكنها تلخيص المقالات وصفحات الويب بسرعة في متصفح Safari، وستتمتع أداة التلخيص بالقدرة على تلخيص ملاحظات الاجتماع والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.

وبالحديث عن ذكاء آبل، فمن غير المحتمل ألا تحصل سيري على الصلاحيات الجديدة، وتخطط شركة أبل لتجديد المساعدة الصوتية بناءً على نماذج لغوية كبيرة، وهي تقنية أساسية وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد تمنح أبل Siri القدرة على التحكم في التطبيقات الفردية أيضًا، لأول مرة.

من المتوقع أن تقدم الشركة أيضًا ميزة الرموز التعبيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أن الجهاز سيضيف خيارات أكثر من تلك الموجودة في مكتبة الرموز التعبيرية، وعلى سبيل المثال، إذا كتب المستخدم كلمة، فسيكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنشاء رمز تعبيري مطابق لجعله أكثر متعة.

WWDC 2024: سيتم تقديم ميزات أخرى

صحيح أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور التركيز الرئيسي لحدث أبل السنوي، ولكن هناك العديد من ترقيات البرامج الأخرى، فمع نظام التشغيل iOS 18، ستجلب أبل تغييرات متعددة على الشاشة الرئيسية ومركز التحكم وتطبيق الإعدادات وتطبيق الرسائل وغير ذلك الكثير.

من المتوقع أن تحصل الشاشة الرئيسية على أكبر الترقيات، وعلى الرغم من أن الأمر ليس جديدًا على مستخدمي أندرويد، إلا أن أبل مع iOS 18 ستسمح للمستخدمين بتخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق وضع الرموز في أي مكان.



وفي الوقت الحالي، يعد نظام iOS مهووسًا بالسيطرة ويريد وضع كل شيء وفقًا لنفسه، ولكن مع قدوم نظام التشغيل iOS 18، يمكن للمستخدمين وضع الرموز في أي مكان يريدون، حتى لو كانوا يريدون بعض الفجوة بينهما.



علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تغيير لون الرمز، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين جعل جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم باللون الأزرق أو الرموز المتعلقة بالتمويل باللون الأخضر، وتعتبر هذه أكبر ترقية للشاشة الرئيسية في تاريخ iPhone الممتد لـ 17 عامًا.

كما يحصل مركز التحكم أيضًا على تغيير يسمح بإعادة ترتيب أزرار الاختصار ووضعها عبر صفحات متعددة. وسيحتوي أيضًا على أداة موسيقية جديدة وواجهة تحديثات للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.