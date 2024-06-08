تكنولوجيا: رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Oppo Reno12 Pro في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Reno12 للأسواق العالمية هذا الشهر، ولقد رصد الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Oppo Reno12 Pro في منصة Geekbench بمعالج Dimensity 7300.

ظهر النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Reno12 Pro في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم “CPH2629”.

ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7300 التي تتضمن 4 من الأنوية بسرعة 2.5GHz، و4 من الأنوية بسرعة 2.0GHz، كما يضم كرت الشاشة Mali-G615.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام ، ونظام تشغيل Android 14، من جانب أخر يختلف النموذج الخاص بالسوق الصيني من هاتف Reno12 Pro الذي يضم معالج Dimensity 9200 Plus.

ويضم النموذج الخاص بالأسواق العالمية مستشعر IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يضم النموذج الخاص بالسوق الصيني مستشعر رئيسي بدقة IMX890.

يذكر أن هاتف Reno12 ينطلق للأسواق العالمية بمعالج Dimensity 7300، كبديل لمعالج Dimensity 8250 للنموذج الخاص بالسوق الصيني، كما يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

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