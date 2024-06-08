شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة بيل أندرس رائد فضاء أبولو 8 فى حادث تحطم طائرة.. صاحب صورة شروق الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى وليام "بيل" أندرس أحد رواد فضاء أبولو 8 وكان من أوائل الأشخاص الذين طاروا إلى القمر في عام 1968، نتيجة تحطم الطائرة التي كان يقودها قبالة ساحل جزر سان خوان في شمال غرب ولاية واشنطن .

وأكد ابنه في بيان لوسائل الإعلام أن-أندرس 90 عامًا- هو قائد الطائرة ذات المحرك الواحد التي سقطت من طراز Beechcraft T-34 Mentor، وقال جريج أندرس: "لقد دمرت الأسرة بعد وفاته فكان طيارا عظيما وسوف نفتقده.

وفى حوالي الساعة 11:40 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ قبالة ساحل جزيرة جونز في قناة سان خوان، بالقرب من جزيرة أوركاس حيث يقيم أندرس، كانت الطائرة واحدة من ثلاث طائرات تدريب تابعة للقوات الجوية يملكها ويديرها متحف طيران أندرس التراثي في ​​برلينجتون واشنطن، و يبدو أن مقطع الفيديو الذي التقطه السكان المحليون للحادث يُظهر فشل أندرس في التوقف عند أسفل الحلقة والتأثير على المياه.

كعضو فى المجموعة الثالثة من رواد الفضاء التابعة لناسا والتي تم اختيارها في عام 1963، كانت رحلة أندرس الوحيدة إلى الفضاء هي طيار الوحدة القمرية ضمن طاقم أبولو 8 .

وفى 21 ديسمبر 1968، أصبح أندرس مع قائد المهمة فرانك بورمان وطيار وحدة القيادة جيمس لوفيل، أول من أطلق على صاروخ ناسا ساتورن 5 في مهمة مدتها ستة أيام للدوران حول القمر.

وبعد ثلاثة أيام، دخل أندرس وزملاؤه المدار القمري، حيث كانوا أول من شاهد كوكبنا يخرج من ما وراء أفق القمر، وكان لصورة أندرس الملونة الشهيرة الآن لـ "Earthrise" الفضل في إلهام الحركة البيئية وتم إعادة إنتاجها على طابع بريدي أمريكي.



