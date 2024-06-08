شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق محادثات جماعية مستقلة فى ماسنجر تصل لـ 5 آلاف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت ميتا للمستخدمين القدرة إنشاء دردشات جماعية عملاقة دون الحاجة إلى صفحة فيسبوك مرتبطة بها، وفقًا لما أوردته TechCrunch.

تسمح المجموعات التي تسمى "المجتمعات"، للمسؤولين بإضافة ما يصل إلى 5000 شخص حتى لو لم يكونوا جزءًا من نفس مجموعة فيسبوك، وقدمت ميتا هذه الميزة سابقًا في عام 2022 ، مما يسمح لمسؤولي مجموعة فيسبوك بإنشاء غرف دردشة تشبه Discord للأعضاء، وهذا النوع الجديد من الدردشة في الوقت نفسه، مفتوح لأي شخص يمكن للمستخدمين إنشاء دردشة لهم أو مدرستهم أو حدث ما، على سبيل المثال.

ويشير Meta إلى أن إنشاء "مجتمعات" Messenger ليس متاحًا بعد للجميع وأنه يجب على المستخدمين أن يدركوا أن هناك مستوى مختلفًا من الخصوصية يربطونه عادةً بالرسائل الشخصية.

والتحديثات التدريجية لتطبيق Messenger تجعله أكثر توافقًا مع منصات مثل WhatsApp أو Discord، وفي عام 2022 توسعت أيضًا إمكانات المراسلة في واتساب ، مما سمح لمسؤولي المجموعات بالتواصل مع آلاف الأشخاص في وقت واحد بدلاً من المحادثات المباشرة الأكثر خصوصية التي اشتهرت بها المنصة.

وأصبحت المراسلة محورًا رئيسيًا لمنصات Meta الأخرى مثل Instagram أيضًا، و قال رئيس إنستجرام، آدم موسيري، إن الرسائل المباشرة تمثل جزءًا كبيرًا من نمو المنصة وأن الشباب بشكل خاص يقضون الكثير من الوقت في المراسلة.

وفي العام الماضي، طرح Instagram القدرة على إرسال تحديثات جماعية عبر الرسائل المباشرة تسمى "القنوات" في ميزة مشابهة لـ Telegram. ويمكن لمنشئي المحتوى تشغيل قناتهم الخاصة للمتابعين وإرسال التحديثات والإعلانات والمزيد، وحاولت الشركة أيضًا جعل الرسائل المباشرة أكثر تفاعلية مع أشياء مثل إجراء المسابقات عبر الرسائل.