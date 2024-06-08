شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WWDC 2024.. ما يمكن توقعه فى مؤتمر مطورى آبل السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيُعقد مؤتمر آبل للمطورين العالمي الأسبوع المقبل، وإذا كان من المفترض تصديق التقارير، فمن المقرر أن تركز شركة كوبرتينو العملاقة للتكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في مؤتمر المطورين الأخير.

مع عرض كل من جوجل ومايكروسوفت لتطوراتهما في مجال الذكاء الاصطناعي، تتطلع آبل أيضًا إلى إحداث تغييرات في مجال الذكاء الاصطناعي. يقال أيضًا أن شركة آبل تتخطى إعلانات الأجهزة في مؤتمر المطورين السنوي لهذا العام.

WWDC 2024: كيف تشاهد البث المباشر؟

يبدأ مؤتمر WWDC 2024 يوم الاثنين 10 يونيو، حيث تبدأ الكلمة الرئيسية الأولى الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي / 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيتم بث حدث WWDC 2024 مباشرة على الموقع الرسمي للشركة وقناتها على يوتيوب.

WWDC 2024: ماذا تتوقع؟

تحسينات الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تقوم شركة آبل بدمج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أنظمة التشغيل الخاصة بها، مع التركيز على Siri، ذكرت بلومبرج أنه تمت إعادة صياغة سيري باستخدام نماذج لغوية كبيرة، حيث تهدف هذه الترقية إلى جعل Siri أكثر استجابة وقدرة داخل تطبيقات آبل.

ستصنف شركة آبل ميزات الذكاء الاصطناعي هذه باسم "Apple Intelligence"، حيث توقع ملخصات الذكاء الاصطناعي للرسائل وصفحات الويب، والنسخ في الوقت الفعلي في الملاحظات والمذكرات الصوتية، ومولد الرموز التعبيرية المخصص.



قد يحصل تطبيق الصور أيضًا على أدوات الذكاء الاصطناعي لإزالة الأشياء والأشخاص من الصور.



الشراكة مع OpenAI



بحثت شركة آبل في شراكات مع جوجل و Anthropic ولكنها حصلت على صفقة مع OpenAI.



من المرجح أن تقدم هذه الشراكة روبوت دردشة يشبه ChatGPT إلى أجهزة آبل، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال محادثات تشبه المساعد الشخصي.



اعتماد خدمات الاتصالات الغنية (RCS) | تتبنى شركة آبل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) كبديل لـ iMessage، ربما مع نظام التشغيل iOS 18.



وهذا من شأنه أن يسمح لمستخدمي آيفون وأندرويد بتبادل النصوص الأطول والصور ذات الجودة الأعلى، كل ذلك مع الحفاظ على التشفير الشامل، لقد أثرت الضغوط التنظيمية على قرار شركة آبل بتنفيذ خدمة RCS.