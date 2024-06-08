تكنولوجيا: تطبيق Apple Passwords قد يتم إطلاقه في مؤتمر WWDC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يتبقى سوى ثلاثة أيام فقط على مؤتمر أبل للمطورين العالمي (WWDC) ويعود مارك جورمان من بلومبرج بإشاعة أخرى قبل هذا الحدث الكبير.

فوفقًا لأحدث تقرير، ستقدم أبل تطبيق كلمات المرور الجديد الذي سيكون بمثابة متجر شامل لإدارة كلمات المرور عبر أجهزة iOS و iPadOS و macOS و visionOS و Windows.

سيكون هذا تطبيقًا/منصة منفصلة عن iCloud Keychain الحالية المستخدمة على أجهزة أبل وسيكون منافسًا مباشرًا لخدمات إدارة كلمات المرور مثل LastPass و 1Password.

ويشير تقرير بلومبرج الجديد إلى أن تطبيق كلمات مرور أبل سيوفر فئات مختلفة للحسابات ومفاتيح المرور وشبكات Wi-Fi. سيتم أيضًا مزامنته عبر الأجهزة ولديه القدرة على الملء التلقائي وإنشاء كلمات مرور جديدة عند الاشتراك في الأنظمة الأساسية.

ويشاع أيضًا أن التطبيق يقدم رموز المصادقة مثل Google Authenticator والقدرة على استيراد كلمات المرور من منصات أخرى لإدارة كلمات المرور.

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