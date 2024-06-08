تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف oppo Reno 12f لإصداري 4G و 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة OPPO أنها ستطلق سلسلة Reno12 دوليًا في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي وقت سابق من اليوم تم إدراج إصدار Reno12 Pro العالمي في أوروبا بمعالج مختلف مقارنة بالإصدار الصيني الذي يحمل نفس الاسم.

والآن، اتضح أن شركة OPPO ستطلق أيضًا هاتف Reno12 F عالميًا، في إصدارين؛ أحدهما يدعم تقنية 4G فقط، والآخرمزود باتصال 5G.

وقد تم الكشف عن بعض المواصفات الخاصة بهذه الإصدارات. وعلى ما يبدو، من المفترض أن يتم تشغيل Reno12 F 4G بواسطة معالج Snapdragon 680، في حين أن إصدار 5G سيحصل على معالج Dimension 6300 بدلاً من ذلك.

سيحتوي كلاهما على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV50D، بالإضافة إلى مستشعر فائق الوسع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر زخرفي بدقة 2 ميجابكسل من نوع ما.

بالنسبة لصور السيلفي، ستكون هناك كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل تستخدم مستشعر Sony IMX615.

ستحصل أجهزة Reno12 F على حلقة LED حول إحدى الكاميرات الموجودة في الخلف، ولن يحتوي إصدار 4G للأسف على تقنية NFC، ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن قول الشيء نفسه عن إصدار 5G.

يُشاع أن سعر الإطلاق لا يقل عن 300 دولار لإصدار 4G في جنوب شرق آسيا. ستحصل الأجهزة على ثلاثة إصدارات ملونة: الأخضر والبرتقالي والرمادي.

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