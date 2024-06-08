شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الناتو يدعو الشركات الناشئة لبناء مواد خفيفة الوزن للطائرات المقاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صندوق الابتكار التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في قيادة استثمار بقيمة 22.5 مليون دولار (21 مليون يورو) في شركة iCOMAT، وهي شركة بريطانية ناشئة تقوم ببناء مركبات خفيفة الوزن لقطاعات الطيران والسيارات والدفاع.

لدى صندوق الناتو ميزانية قدرها مليار يورو لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير التكنولوجيا العميقة لتطبيقات الدفاع والأمن، ويمثل هذا أول استثمار عام لها منذ إطلاقها العام الماضي.

وتأسست شركة iCOMAT في عام 2019 على يد العالم اليوناني إيفانجيلوس زيمبيلوديس، وقد طورت عملية تصنيع مؤتمتة بالكامل تحول ألياف الكربون إلى مواد مركبة خفيفة الوزن.، حسما نقلت TheNextWeb.

على عكس الطرق التقليدية - التي تنتج المكونات عن طريق تكديس طبقات ألياف مستقيمة متعددة - فإن تقنية الشركة "الأولى في العالم" تتيح توجيه الألياف، وهذه هي القدرة على توجيه الألياف لتحسين خصائص الهيكل في أي نقطة.

ولكن الشيء الأكثر أهمية الذي يجب فهمه هو أن المركب أخف بنسبة تصل إلى 65% من المواد المماثلة المستخدمة اليوم.

بالنسبة للتطبيقات عالية الأداء، فإن الفوائد واضحة، المواد الأخف تجعل السيارة أسرع وتستهلك وقودًا أقل.

وقالت إن شركة iCOMAT قامت بالفعل ببناء مكونات لألواح الطائرات المقاتلة وقاذفات الفضاء وسيارات الفورمولا 1.

قال أليكس مور، شريك 8VC، وهي شركة رأس المال الاستثماري التي يقع مقرها الرئيسي في تكساس: "تقوم iCOMAT بحل بعض المشاكل الأكثر أهمية في المواد، والاختراقات التي تحققها اليوم ستلعب دورًا حاسمًا في مستقبل كل من القتال والتنقل". التي شاركت في قيادة الاستثمار إلى جانب الناتو.

تقوم iCOMAT حاليًا ببناء منشأة إنتاج تبلغ مساحتها 4200 متر مربع في جلوستر، المملكة المتحدة، لتوسيع نطاق عمليتها الحاصلة على براءة اختراع.