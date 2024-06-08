تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Realme GT7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المفترض ان يتم إطلاق هاتف Realme GT7 Pro في نهاية هذا العام، وفقًا لما ذكره تسريب Digital Chat Station.

ويفيد التسريب بإن جهاز GT7 Pro يأتي مزودًا بشاشة LTPO OLED 1.5K مصنوعة من قبل شركة صينية لم تذكر اسمها، هذا وبالاضافة إلى معالج Snapdragon 8 Gen 4، وذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة تكبير بيريسكوب وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير أو 6000 مللي امبير.

هذه هي كل التفاصيل التي تم الكشف عنها الآن، ولكن بالطبع لا يزال أمامنا عدة أشهر حتى يصبح GT7 Pro رسميًا، لذا، لدينا المزيد من الوقت لظهور المزيد من التسريبات.

المصدر