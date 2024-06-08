شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توثيق الحسابات ودعم الـ AI.. أبرز مميزات WhatsApp Business الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق WhatsApp Business على العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك ترقية كبيرة للذكاء الاصطناعي (AI) لمساعدة أصحاب الأعمال على أتمتة بعض اتصالاتهم على النظام الأساسي بذكاء، وأعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن روبوت دردشة جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لتطبيق WhatsApp Business خلال حدث في ساو باولو.

كما قامت أيضًا بطرح شارة Meta Verified لهؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة أيضًا باختبار ميزة الاتصال لحسابات الأعمال.

وفي الأشهر السابقة، طرحت Meta روبوتات الدردشة المدعومة بنموذج Llama-3 AI الخاص بها على واتساب وانستجرام وماسنجر في أسواق متعددة، فيما يأتي برنامج Meta AI chatbot مزودًا بجميع الإمكانات العامة المستندة إلى النص لنموذج اللغة الكبير، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا إنشاء صور، الآن، تطرح الشركة مساعدًا مشابهًا للذكاء الاصطناعي لمستخدمي WhatsApp Business.

وفي منشور بغرفة الأخبار، قال ميتا: "نحن نقوم بتدريب الذكاء الاصطناعي للرد على الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تتلقاها الشركات على واتساب، حتى يتمكنوا بسرعة من مساعدة العملاء في العثور على الإجابات التي يبحثون عنها."

ويبدو أن الميزة لن ترسل ردودًا مكتوبة مسبقًا فحسب، بل ستقدم المساعدة بذكاء بناءً على احتياجات ومتطلبات العميل، ويمكن استخدامه أيضًا لتسويق المنتجات والخدمات لأولئك الذين قد يكونون مهتمين بها، وتهدف الشركة إلى ابتكار أتمتة الاتصالات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لجعل الشركات تعتمد عليها بشكل أكبر.

هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا ولكن سيتم طرحها في الهند وسنغافورة، تليها البرازيل في الأيام المقبلة. ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم طرحه بسعة محدودة أم لجميع مستخدمي WhatsApp Business في الدولة.

حسابات موثقة:

وبعد طرحها على فيس بوك وانستجرام، يتم الآن أيضًا طرح شارات Meta Verified على حسابات WhatsApp Business، وستظهر هذه الشارات كعلامة اختيار بيضاء داخل دائرة خضراء بجوار اسم النشاط التجاري.

وستشير الشارة إلى الشركات التي سجلت معلوماتها في Meta وتتلقى دعمًا متقدمًا للحساب من الشركة، وستظهر شارة Meta Verified على قناة واتساب وصفحة واتساب المخصصة للشركات، وقد بدأ طرح شارات Meta التي تم التحقق منها في الهند والبرازيل وإندونيسيا وكولومبيا.

وبصرف النظر عن ذلك، يقوم عملاق الوسائط الاجتماعية أيضًا باختبار وظيفة الاتصال لأصحاب حسابات WhatsApp Business، وسيسمح هذا للعملاء بالاتصال بالشركات الأكبر حجمًا عبر تطبيق واتساب، وتقول ميتا إن هذا سيمكن الشركات من حل مشكلاتها بسرعة والحصول على المساعدة للطلبات المعقدة. ولم يحدد عملاق التواصل الاجتماعي جدولا زمنيا لإطلاق هذه الميزة.