شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تطلق آخر رحلة فضائية تجارية على متن الطائرة الفضائية VSS Unity والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد رحلة الفضاء التجارية السابعة لشركة Virgin Galactic للانطلاق، حيث تفتح نافذة الإطلاق للمهمة، المعروفة باسم Galactic 07، والتى ستغادر من Spaceport America في جنوب غرب نيو مكسيكو.

وسيشمل طاقم Galactic 07 رائد الفضاء الاحتياطي توفا أتاسيفير من وكالة الفضاء التركية في مهمة اكسيوم الفضائية 3 (Ax-3) وثلاثة رواد فضاء خاصين.

ولا تكشف Virgin Galactic عادةً عن هويات رواد الفضاء الخاصين الذين سبقوا عمليات الإطلاق، لكنها شاركت في بيان أن أحدهم من كاليفورنيا، والآخر من نيويورك، والآخر من إيطاليا.

وستكون هذه هي المهمة الثانية لشركة Virgin Galactic لعام 2024، وشهدت رحلتها الأولى لهذا العام Galactic 06 ، وصول أول امرأة أوكرانية إلى الفضاء (شبه المداري).

وتعتبر تذاكر هذه الرحلات استثمارًا كبيرًا، حيث تباع عادةً مقابل 450 ألف دولار ، ويختبر المسافرون على متن الطائرة الفضائية التابعة لشركة Virgin Galactic بضع دقائق من انعدام الوزن ويتمكنون من رؤية منظر للأرض لا يتمكن سوى عدد قليل جدًا من رؤيته طوال العمر.

وسيقود القائد نيكولا بيسيل والطيار جميل جانجوا VSS Unity ، الطائرة الفضائية شبه المدارية التابعة لشركة Virgin Galactic، وسيقود القائد آندي إدجيل والطيار CJ Sturckow طائرة VMS Eve ، والطائرة الأم التي تحمل Unity إلى ارتفاع عالٍ قبل إطلاق الطائرة الفضائية وإشعال محركها الصاروخي. .