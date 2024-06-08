تكنولوجيا: هاتف Poco M6 4G ينطلق رسمياً في 11 من يونيو بمستوى تسعير منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت علامة Poco التجارية يوم 11 من شهر يونيو الجاري لكشف النقاب عن هاتف Poco M6 4G، على أن تقدم هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستوى تسعير منخفض.

شاركت Poco عدد من الإعلانات التشويقية مؤخراً كشفت من خلالها عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Poco M6، كما شاركت صور رسمية للإصدار الرئيسي من السلسلة مع بعض التفاصيل.

وتتضمن السلسلة القادمة هاتف Poco M6 بنموذجيه 4G و5G، وهاتف M6 Pro 5G إلى جانب إصدار M6 Plus.

ولقد سلطت الإعلانات التشويقية الضوء على إصدار Poco M6 4G بشكل خاص، الذي يتوفر قريباً في الأسواق العالمية.

أيضاً يضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويأتي بسعر 129 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج أعلى من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 149 دولار.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بنفس مواصفات وتصميم Redmi 13، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.79 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz، ونسبة سطوع 550-nit، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5030 mAh، ويأتي بنظام تشغيل Android 14 وواجهة HyperOS، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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