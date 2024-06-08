الأرصاد المصرية تكشف عن موجة حارة جديدة مقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بالفترة المقبلة، وموعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

وأوضحت "غانم" أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وصلت إلى 41 درجة في الظل، فيما وصلت إلى 49 درجة في الظل بمحافظة أسوان، لافتة إلى أن الموجة الحارة تأتي نتيجة تأثر البلاد بالكتل الصحراوية الشديدة الحر القادمة من شبه الجزيرة العربية والمرتفعة بشكل كبير في درجات حرارتها، مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والتي تعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وبينت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 6-7 درجات على معظم المحافظات، مشيرة إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى الغد.

وأشارت منار غانم إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين، على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.