شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية تطلق تحقيقًا لمكافحة الاحتكار فى صفقة مايكروسوفت مع Inflection AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع شركة مايكروسوفت للتحقيق من جانب لجنة التجارة الفيدرالية بشأن صفقتها مع Inflection AI، حيث عينت الشركة جميع موظفي Inflection AI تقريبًا، بما في ذلك المؤسسين، ودفعت مايكروسوفت لشركة Inflection AI مبلغ 650 مليون دولار لترخيص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتريد لجنة التجارة الفيدرالية معرفة ما إذا كانت الشركات قد تعمدت هيكلة الصفقة لتجنب التعرض للمراجعة التنظيمية لمكافحة الاحتكار.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يتعين على الشركات الإبلاغ عن أي عملية استحواذ تبلغ قيمتها 119 مليون دولار أو أكثر إلى وكالات مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

ويمكن بعد ذلك للجنة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل التحقيق فيما إذا كانت الصفقة تخنق المنافسة في الصناعة ومن ثم رفع دعوى قضائية لمنع الاندماج أو الاستثمار الذي تعتبره مخالفًا للمنافسة.

عندما ترغب الشركات في توظيف جميع المواهب في شركة أخرى، فإنها عادةً ما تقوم بشراء المواهب الأخرى في عملية "الاستحواذ".

لكن مايكروسوفت لم تشتر شركة Inflection، التي أنكرت أن الشركة الأكبر لديها أي سلطة عليها، وقال تيد شيلتون، مدير العمليات الجديد، إنها لا تزال تعمل كشركة مستقلة تحت قيادة جديدة.

وأرسلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالفعل مذكرات استدعاء إلى كل من مايكروسوفت وInflection، تطلب فيها المستندات ذات الصلة على مدار العامين الماضيين.

إذا قررت أن الشركتين أبرمتا اتفاقية بطريقة من شأنها أن تمنح مايكروسوفت السيطرة على الأخرى مع التهرب من المراجعة التنظيمية، فقد يتم تغريم مايكروسوفت، ويمكن تعليق الصفقة في انتظار إجراء تحقيق أكثر تعمقا.