شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Phoenix Springs تصل 16 سبتمبر المقبل.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Phoenix Springs لعبة بوليسية تعتمد على التوجيه والضغط تبدو وكأنها غلاف لرواية خيال علمي في منتصف القرن، ومن المقرر أن يتم إصدارها مباشرة عبر منصة Steam فى 16 سبتمبر .

غارق في الغموض وجماليات النوار الجديدة النابضة بالحياة، تتبع Phoenix Springs المراسلة Iris Dormer وهي تبحث عن شقيقها Leo في مجتمع غامض في قلب واحة صحراوية، كما إنها لعبة ألغاز صعبة تتميز بالتمثيل الصوتي والحد الأدنى من واجهة المستخدم، وقد تم تصميم مخزون Iris بحيث يكون مليئًا بالملاحظات الذهنية بدلاً من الأشياء المادية، مما يشجع اللاعبين على التفكير بشكل تجريدي.

من الناحية البصرية، لا توجد لعبة أخرى مثل Phoenix Springs فهو يمزج بين الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، ويتكون من مشاهد مرسومة يدويًا تتميز بظلال ثقيلة وخضراء صامتة، مع لمسات مشرقة من اللونين الأصفر والأحمر، وتبدو اللعبة قديمة وجديدة في نفس الوقت، وبالنسبة لمحبي الألغاز، فهي واحدة من أكثر الألعاب إثارة للاهتمام التي صدرت هذا العام.

وتم تطوير ونشر Phoenix Springs بواسطة Calligram Studio، وهي مجموعة فنية مكونة من أربعة أشخاص ومقرها لندن، وأطلقت Calligram حملة Kickstarter للعبة فى عام 2017 ونجحت في جمع أكثر من 10000 يورو.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، حصلت Calligram على مجموعة من الجوائز والترشيحات المرموقة لـ Phoenix Springs، مما أضاف لمسة إضافية من الترقب إلى إعلان تاريخ الإصدار اليوم.